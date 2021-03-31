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    首頁　>　新北市

    新北水管頻爆裂 侯友宜怒嗆台水代表

    新北市近來水管爆裂案件頻傳，市長侯友宜促台水公司檢討改善。（記者賴筱桐攝）

    新北市近來水管爆裂案件頻傳，市長侯友宜促台水公司檢討改善。（記者賴筱桐攝）

    2021/03/31 05:30

    台水解釋不清 侯嗆「來開會不要只當人頭」 台水︰從換舊管、水壓管控改善

    〔記者賴筱桐、蔡思培、鄭名翔／綜合報導〕中南部鬧水荒，新北市卻頻傳水管爆裂案，光是今年2月就有24件，市長侯友宜昨主持道路安全督導會報，要求台灣自來水公司檢討，會中台水代表對於爆管原因和件數等資料支支吾吾、無法解釋清楚，讓侯友宜一度動怒，當面嗆說：「來開會不要只當人頭。」現場氣氛尷尬。台水表示，將從汰換老舊管線、實施水壓管控兩大面向改善。

    2月爆管24件 道安會報檢討

    侯友宜指出，水管爆裂不僅造成路面破損、影響交通，更嚴重的是民生用水暫停供應，民眾不堪其擾，1999常接到抱怨電話，且次數越來越頻繁，尤其正值旱災，每一滴水都要節約使用，台水有責任解決漏水率及管線老舊問題。

    台水代表答覆，今年以來較大的水管爆裂案有3、4件，零星小管線修復每天都有，影響交通者平均每2、3個月1件，例如板橋民生路與樹林水管爆裂案，主因是天氣變化產生溫差，舊管線熱脹冷縮而裂開。

    侯︰天氣變化絕非主因

    侯友宜拿出資料反駁說：「不止啦！你回去做功課。」新北市災害應變中心通報、設立前進指揮所至少有4件，今年2月民眾通報8件、台水自行通報16件，總共24件；侯友宜不滿台水人員未掌握情況，當場嚴肅指責說：「你們要來請做足功課，來開會不要只當人頭。」

    他表示，天氣變化是造成水管爆裂的原因之一，但絕不是主因，問題在自來水管老舊。此外，板新水廠水壓增加，舊管線負荷不了就會爆管，他要求台水檢討，提出改善方針。

    台灣自來水公司第十二區管理處處長邱憲龍表示，2020、2021年每年編列10億元進行管線汰換，曾發生破管紀錄及管線到達使用年限者，列為優先汰換目標；此外，近年配合板新水廠二期計畫，翡翠水庫支援板新地區每日最大供應量達81萬噸，新北市除了三峽、鶯歌，雙北大部分區域已共飲翡翠水，但輸送過程因管線水壓上升，恐造成破管情況，已實施水壓管控，強化供水穩定。

    新店4載水點 可預約買水

    另外，台北自來水事業處即日起配合中央，在雙北19處載水點提供預約買水，其中新北市有4個載水點，都位於新店區，零售水單價每度31元，需加附徵水源保育與回饋費每度0.5元。

    板橋區民生路今年1月因水管破裂，影響交通和民生用水。（記者賴筱桐攝）

    板橋區民生路今年1月因水管破裂，影響交通和民生用水。（記者賴筱桐攝）

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