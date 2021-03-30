雙北論壇登場 確定環狀線由一家經營

雙北論壇登場，新北市長侯友宜（右二）與台北市長柯文哲（左二）針對環狀線達成「由一家經營」的共識。（記者陳心瑜攝）

2021/03/30 05:30

五股垃圾山變開闊公園 侯友宜帶領柯文哲團隊參觀、解說

〔記者陳心瑜、邱書昱、賴筱桐、蔡思培／綜合報導〕「雙北合作交流平台」（簡稱雙北論壇）的年度市長層級會議，昨在新北市五股夏綠地（五股垃圾山）舉行，外界關注的淡北道路、八里污水廠、環狀線經營權、水肥處理等爭議話題，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲在閉門會議並未多做討論。兩人在會後受訪時，柯文哲允諾在淡北道路案盡力幫忙；至於環狀線、萬大中和樹林線經營權，兩人都同意「由一家經營」，但由誰經營還要再協調。

環狀線由誰經營再協調

昨天的論壇地點選在新更名的「五股夏綠地」，這是侯友宜鐵腕整頓的政績，將原本雜亂、違章工廠林立的五股垃圾山，打造成綠意盎然的開闊公園，侯友宜帶領柯文哲等台北市府官員參觀、解說，侯、柯兩人邊走邊聊，互動並不熱絡，在表定55分鐘的閉門會議，只談約半小時就結束。

兩人在會後共同受訪，對於新北爭取的環狀線經營權，柯文哲表示，原則上由1家經營，會持續協調；侯友宜也說，等到南環、北環和東環段都完成後，雙方有共識由1家經營。至於是哪一市經營？兩人都未說答案。

新建淡北道路 柯允幫忙

在萬大中和樹林線，柯文哲、侯友宜都表示，第2期路網在新北市，會交給新北處理，等全線通車再討論誰經營。

對於淡北道路新建工程，柯文哲允諾「儘量幫忙」；侯友宜說，尊重、體諒台北市民的不同意見。有關雙北「水肥大戰」，侯友宜表示，新北市會處理轄內水肥問題，兩市未來也能合作處理。

YouBike升級2.0 雙北可還車

針對台北市YouBike即將升級2.0，柯文哲表示，介面已經想好且有準備；侯友宜說，升級的YouBike 2.0可在新北市還車，新北1.0系統也可在台北市歸還，確保兩市市民的權益。

侯友宜指出，五股是北台灣的地理中心點，北北基桃等縣市要發展成國際大都會，必須先發展五股區，發布五股都市計畫要先完成五股二重疏洪道左側堤防加高、台北市社子島堤防加高等；柯文哲回應說，社子島讓台北市很頭痛，是累積幾十年的歷史共業，大台北200年防洪計畫內容很多，須逐條處理。

侯友宜表示，希望藉由雙北合作，讓大台北成為帶動全台灣發展的領頭羊，雖然大家有些意見不一，但都會相互尊重、攜手合作，「台北的不足，新北可以補；新北的不足，台北可以補」，大台北發展須仰賴北北基桃合作。

柯文哲說，大台北生活圈不應該因行政區劃分而區隔，很多議題相互牽扯，重要的是如何解決問題。

五股垃圾山變身開闊公園，並命名為「五股夏綠地」。（記者陳心瑜攝）

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