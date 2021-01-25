交通宣導影片 侯友宜指示在地化

為提升交通安全，新北市交通局將依據各行政區事故態樣研擬改善策略，並拍攝在地化交通安全宣導影片。圖為亞東醫院前的延長行人秒數號誌燈。（記者賴筱桐攝）

2021/01/25 05:30

各區依特性拍片、配合號誌改善、警方取締 三管齊下提升交安

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局針對全巿29個行政區進行交通事故類型態樣分析，做為各區交通安全宣導重點，其中肇事總件數最高的前五名分別是板橋、三重、新莊、中和及新店區，肇因以未注意車前狀況、未依規定讓車、未保持安全車距為大宗；交通局表示，除了拍攝在地化宣導影片，也會配合交通工程改善及警方加強取締三管齊下，提升民眾的正確觀念。

去年肇事總件數 板橋區居冠

交通局局長鍾鳴時指出，2020年1至11月新北市交通事故30日內死亡人數共計210人，新北市城鄉差異大，各區交通環境及事故態樣不同，市長侯友宜指示交安宣導應在地化、深入社區，民眾才能感同身受。

據統計，去年新北市29行政區交通事故總件數最高的前五名分別是板橋區1萬0515件、三重區9452件、新莊區8635件、中和區7852件、新店區6677件；車種以小客車、機車事故為主，肇因多半是未注意車前狀況、未依規定讓車、未保持安全車距及違規超車；進一步分析，偏鄉以摩托車自摔或自撞比率較高，都會區則是以未遵循路口號誌或標線及行人違規穿越馬路等因素居多。

三重區巷道多 機車事故4780件

交通安全科科長林昭賢舉例說，三重區巷道多，去年機車事故高達4780件、汽車3772件，其中因行人違規穿越馬路造成1人死亡、338人受傷。

林昭賢表示，今年起將針對各行政區的事故態樣及當地特性，拍攝在地化交通安全宣導影片，也會搭配交通工程改善，例如設置警示牌面、調整行人穿越線位置或號誌燈等，另警察局分析事故發生熱點，加強取締違規行為，希望透過三管齊下，有效預防交通事故。

首支在地化交通安全宣導影片由三重區長陳奇正和三重區里長聯誼會會長、維德里里長姚振芳客串演出，拍攝場景在正義公園旁路口，以行人路口穿越及車輛轉彎為宣導主題，將透過臉書等網路社群分享，並在社區老人共餐、銀髮俱樂部、長青學苑等場所播放。

新北市交通局分析各行政區交通事故樣態，拍攝在地化的交通安全宣導影片。圖為三重區。（交通局提供）

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