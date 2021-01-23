武肺自篩花費高 侯友宜：請醫院評估

2021/01/23 05:30

目前1次要價5到7千元 在確保防疫無誤下 衛生局將與醫院溝通

〔記者翁聿煌、林欣漢、吳正庭／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自費篩檢一次要價約5到7千元，民眾關切是否有調降空間，對此，新北市長侯友宜昨天指示新北市衛生局與醫院溝通篩檢試劑價格，在完整防疫效果的前提下，也能符合民眾期待。衛生局長陳潤秋表示，將請各醫院評估相關成本是否因時空背景或作業程序不同而有所差異，如有差異，將請醫院調整費用。

侯友宜昨天視察樹林區環保河濱公園「沐心池」工程，被問到民眾抱怨自費篩檢價格昂貴，新北市有無可能調降自費篩檢價格？侯友宜說，會由衛生局與醫院溝通，參考目前各國的試劑價格，在完整防疫效果的前提下，確保防疫無誤並符合民眾期待。

衛生局長陳潤秋表示，北北桃有17間大醫院提供COVID-19自費篩檢服務，商務人士或學生要出國念書時，需經醫師同意才能自費篩檢。檢驗費用是由醫院參照台大醫院收費提出申請，經醫事審議委員會衡酌醫療成本分析、市場行情及設施水準等各項因素，予以核定通過。至於是否有調整空間，將請各醫院評估。

桃園疫情嚴峻 新北基金聲援

對於部分縣市要求民眾不要前往桃園，侯友宜認為，防疫最重要的是上下一條心，全力備戰，在目前疫情嚴峻的時刻，不分你我共同面對疫情。新北與桃園息息相關，是共同生活圈，新北將以最大力量與桃園站在一起。

基隆市長林右昌認為，全島一命，大家是生命共同體，不應分所謂的彼此，團結在一起，「桃園加油、台灣加油」，大家一起加油。

金門縣長楊鎮浯則表示，金門沒有禁止公務人員前往台灣本島，更沒有禁止公務人員到桃園，縣府所有的公文和要求，都是請同仁避免非必要的出差，他強調，金門是國門的「小三通」，非常能理解桃園所承擔的責任。

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