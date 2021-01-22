林口公車轉運站解除管制 5月完工

林口公車轉運站將於5月完工，未來將提供接駁轉乘服務。（示意圖，新北市政府交通局提供）

2021/01/22 05:30

〔記者何玉華、林欣漢、邱書昱／綜合報導〕新北市林口區公車轉運站工程先前受紅火蟻肆虐，影響進度，經過半年防治後，終於開工。市府交通局指出，預計今年5月完工啟用，設有9席公車停靠區及16席電動公車駐車區，提供機場捷運轉乘接駁，未來隨著周邊國際媒體園區、林口工一市地重劃區開發，將成為林口區重要的大眾運輸轉運中心。

確認基地已無紅火蟻

交通局運輸管理科長林詩欽表示，林口公車轉運站占地2600多坪，位於機場捷運A9站北側（文化三路一段39巷對面），原定去年6月完工，因為基地發現紅火蟻，因此辦理6個月以上的紅火蟻防治作業，去年10月確認已無紅火蟻蹤跡後，終於解除管制，展開後續招標作業。

他指出，林口公車轉運站共有9席公車站區及16席電動公車駐車區，將乘客接駁到轉運站後，以月台分流，讓公車更有效率，可直上高速公路，轉運站旁就是機捷A9站，林口區民眾也能利用轉運站轉乘機捷，省去塞車之苦。

另外，新北市樹林火車站後站的人行道寬度不足，還有變電箱、私設坡道等路障，立法委員蘇巧慧、市議員高敏慧辦理會勘，市府養護工程處將拓寬人行道至1.9公尺，並新設路邊停車格，預計3月動工。

樹林後站人行道將拓寬

蘇巧慧指出，當地人口稠密，附近有仁愛醫院、樹林國小及2所幼兒園，目前人行道僅有90公分寬，部分路段還有公共設施擋道及私設的坡道，她建議人行道拓寬後，也要預留公車停等的空間，並告知附近民眾施工資訊；市議員陳世榮也提醒，劃設汽機車格位後，是否限縮道路的寬度？

養工處指出，將拓寬人行道至1.9公尺，拆除阻礙行人通行的障礙物及私設斜坡，改善範圍達613公尺；市府交通局表示，汽機車停車位不會影響公車停靠，會預留3公尺寬的公車停車位。

此外，斥資7.1億元興建的基隆市信義國小、仁愛國小地下停車場及校舍整建工程，完工後增加348個汽車停車位，可紓解鄰近廟口夜市停車需求，民眾黨立委邱臣遠昨邀市府會勘。市府指出，工程進度略微超前，預計明年3月完工，配合施工改成彎道的仁二路137巷，預計今年8月恢復成原本的路線。

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