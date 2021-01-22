《新北》防疫應變 侯友宜：春節只參拜、不發福袋

新北市長侯友宜表示，桃園挺得住，新北才能挺得住。（記者周湘芸攝）

2021/01/22 05:30

避免人潮聚集 以拱手代替握手、不合照

〔記者周湘芸、陳心瑜、翁聿煌、林欣漢／綜合報導〕新北市長侯友宜昨天召開防疫應變會議，他表示，桃園市及新北市是密不可分的共同生活圈，桃園的責任就是新北的責任，新北絕不會置身事外，他在農曆春節將取消發放新春福袋等活動；市府民政局長柯慶忠說，市長在過年期間只會到宮廟參拜、添香油錢，以拱手代替握手、不合照。

當桃園防疫後盾並嚴陣以待

農曆春節將屆，返國過年的入境民眾增加，各地防疫旅館吃緊。侯友宜表示，新北市將提供多家防疫旅館的100個房間，由中央統一調度，新北會在能力範圍內，全力支援中央及各縣市。

他指出，疫情仍然嚴峻，但不少民眾的防疫意識逐漸輕忽，新北、桃園兩市民眾往返通勤密切，新北不可能置身事外，新北會當桃園市的防疫後盾並嚴陣以待，他已要求民政局等單位，協調各宮廟縮小規模或停辦「發財母」等春節相關活動，避免人潮群聚，大家除了口罩不離身，也要以拱手代替握手，勤洗手並加強環境清潔。

宮廟春節活動多取消或延期

柯慶忠說，新北市許多宮廟的春節活動已陸續取消或延期，包括板橋慈惠宮的「民藝大街鑽轎腳」和發放發財金、板橋接雲寺的元宵晚會、林口竹林山觀音寺的元宵燈會及春節雜技團表演，中和廣濟宮、福和宮的春聯發送及迎財神、樹林鎮南宮的新春嘉年華燈會、板橋妙雲宮的發財金發送等；法鼓山除夕撞鐘改採線上直播、樹林濟安宮水陸法會縮小規模、三峽廣行宮燈會延期，其餘宮廟近期將陸續召開管理委員會討論。

淡水區公所舉辦的「聖誕節愛在淡水」系列活動，以燈飾點亮淡水老街廣場及馬偕銅像三角公園，原訂展示至元宵節後的2月28日才結束，但考量防疫，淡水區公所昨天宣布活動提前結束，昨天熄燈。教育局表示，即日起至2月5日舉辦共1千梯次、2萬個名額的寒假育樂營照常辦理，每場人數控制在50人以下；16處運動中心舉辦的寒假600梯次、1萬人次冬令營也照常舉辦，每場人數控制在20人左右。

基隆長庚一般病房今起禁探病

另外，基隆長庚醫院表示，今天（22日）起實施更嚴格的管制措施，一般病房禁止訪客探病，每床陪病限制1人，加護病房探視時間是上午11點到11點半，每床每次限1人，12歲（含）以下訪客暫停入院探視，陪同看病者採實名制。

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