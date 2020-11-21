新北五股德音休閒廣場擬改建社宅 民眾反彈

五股區蓬萊路德音休閒廣場，營建署有意改建為600戶的社會住宅，座談會昨天引發200多位民眾到場抗議。 （記者周湘芸攝）

2020/11/21 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府2016年將五股區蓬萊路的廢棄營區改建為德音休閒廣場，提供民眾休閒空間，目前內政部營建署有意再改建為600戶的社會住宅，昨天召開座談會，聚集200多名民眾到場表達反對，場面一度火爆。內政部營建署城鄉發展分署署長陳興隆表示，會就民意再行評估；新北市城鄉發展局都市計畫科長鄭博仁說，希望中央審慎評估、尊重地方意見。

營建署︰就民意再行評估

德音休閒廣場占地0.72公頃，耗資約3000多萬元改建綠地，有民眾表示，新北市府說要廣設公園綠地，但德音里5500多名居民，公園綠地僅2500坪，嚴重不足；還有人建議政府透過提供優惠利率讓民眾買得起房，未必要蓋社宅衝擊地方環境。

立委林淑芬︰衝擊地方交通

出席座談會的立法委員林淑芬表示，德音休閒廣場若興建600戶社宅，勢必衝擊地方交通，營建署應該提出替代方案。新北市議員宋明宗、賴秋媚也盼以民眾生活為考量，強調「不是拒絕社宅，但此地不適合」。

議員陳明義︰成泰、新五路農地較適合

市議員陳明義說，德音休閒廣場為軍備局所有，希望可以透過都市計畫變更為公園用地，並把成泰路及新五路間的農業用地變更為住宅用地，用來興建社宅，周邊鄰近捷運站，可減緩交通衝擊，達到雙贏。

陳興隆聽取地方民意後表示，會就會中提出的意見審慎評估，必要時再召開說明會；鄭博仁則說，地方政府不會牴觸中央興建社宅的規劃，但仍希望能尊重地方意見。

鄭博仁也說明，若要將休閒廣場變更為公園用地，必須先確保營建署放棄在該處興建社宅的規劃；而成泰路及新五路間的農業用地多為私有，變更為住宅用地涉及區段徵收，細節需要進一步研議。

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