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兼顧觀光 新北富基漁港「突堤碼頭」啟用

富基漁港「多功能突堤碼頭」可提升漁民作業安全。（記者周湘芸攝）

富基漁港「多功能突堤碼頭」可提升漁民作業安全。（記者周湘芸攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府農業局昨天在石門區富基漁港舉辦「多功能突堤碼頭」啟用典禮，新北市長侯友宜出席活動表示，合併生態工法的多功能突堤碼頭不僅優化漁民工作環境、提升漁船作業安全性，同時也提供遊客假日休憩、欣賞日落美景好去處。

侯友宜︰可提供遊客休憩去處

侯友宜昨天出席富基漁港突堤碼頭啟用典禮，並到一旁的富基魚市關心漁獲販售情形，過程中不時拿起海產詢問老闆種類、價格，同時也大讚「今年的花蟹價格好、抓得漂亮，生意一定會好。」

侯友宜表示，新北市長達一四五公里的海岸線共有廿八座漁港，今年主打「來新北 嗨漁港」，每一處都各具特色；他推薦富基漁港鄰近富貴角燈塔，風景很好，民眾除了到這裡吃海鮮，也可以在突堤碼頭的休憩座椅欣賞日落和海景。

漁業及漁港事業管理處長張麗珍指出，富基漁港坐落於北海岸風景特定區，設有富基魚市提供各式海產，設籍漁民三二○人、船隻共六十一艘，主要以盛產花蟹聞名，但該港長期外泊地靜穩度不足，漁船為確保工作安全，大多停泊於內泊區，船位因此顯得擁擠。

碼頭耗資4千萬 增加漁船停泊

張麗珍表示，多功能突堤碼頭耗資四千萬元，去年三月開工，今年三月底完工驗收。除改善港區內靜穩度、增加漁船停泊需求，新式工法採用跨樑碼頭設置棧橋平台，加大突堤碼頭面積；下部基樁打設形成消波區及海洋生物休憩區，上部平台增設遊憩座椅及植栽，使遊客活動範圍可延伸至漁港中央。

石門區富基漁港「多功能突堤碼頭」啟用，新北市長侯友宜（左二）表示，可提升漁船作業安全性，也提供遊客休憩的好去處。（記者周湘芸攝）

石門區富基漁港「多功能突堤碼頭」啟用，新北市長侯友宜（左二）表示，可提升漁船作業安全性，也提供遊客休憩的好去處。（記者周湘芸攝）

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