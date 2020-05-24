侯友宜推互惠旅遊 藍營首長搶推銷

新北市長侯友宜號召全國各縣市與新北市一起推動互惠旅遊行程，淡蘭古道中路坪溪段的黑森林秘境受遊客歡迎。（Justin Cheng提供）

2020-05-24 05:30:00

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕國內疫情趨緩，新北市長侯友宜振興觀光超前部署，邀請全國所有縣市和新北市一起推動互惠旅遊，振興國旅商機，廿二日和金門縣長楊鎮浯簽訂互惠旅遊合作協議，馬上得到國民黨主席江啟臣和黨籍縣市首長、立委響應；新北市政府觀光旅遊局局長張其強表示，歡迎各縣市一起來，只要依照防疫旅遊守則，在互惠、互利的基礎上，可以循序漸進共同推出不同旅遊行程。

新北已和金門推「金新款待」旅遊

侯友宜昨天受訪指出，新北市轄內人口全台最多、產值高，振興觀光超前部署，先前就跟各縣市談好，希望共同合作推出防疫旅遊，目前已和金門縣推出「金新款待」互惠旅遊，促進兩地消費並增添優惠。現階段套裝旅遊多以防疫為指標，在防疫做到位的情況下，讓民眾安心旅遊，歡迎其他縣市一起來合作。

花蓮、南投、台東、澎湖熱烈回應

侯友宜號召一出並在臉書貼文，馬上得到國民黨主席江啟臣和黨籍縣市長、立委留言響應；江啟臣首先標註侯友宜和楊鎮浯，回應「休但幾勒，還能不能開放其他縣市一起上車？」國民黨文傳會主委王育敏、立委溫玉霞也跟著「加一」，前立委李彥秀還問「這是一個員工旅遊的節奏嗎？」

花蓮縣長徐榛蔚跟上進度，邀請大家到「好山好水的花蓮來旅遊」，南投縣長林明溱也說「防疫新生活運動，南投迎接振興…」，台東縣長饒慶鈴接棒「新北遊完到金門，跑完金門衝台東，互惠旅遊大家一起來！」澎湖縣長賴峰偉說，「既然不能出國，改來澎湖看外婆」…各個首長臉書小編熱情互動，像是一場網路推銷會。

觀旅局︰將互惠、互利組成不同行程

張其強說，歡迎國內所有縣市和新北市一起推動互惠旅遊，只要兩地相關旅宿和景點都完成防疫準備，如新北市取得「OK認證」，透過業者自律，依照交通部觀光局訂定防疫旅遊參考守則落實旅遊防疫措施，在互惠、互利的基礎上，循序漸進、陸續組成不同旅遊行程共同推動。

新北市長侯友宜號召全國各縣市與新北市一起推動互惠旅遊行程，圖為東北角海岸。（觀旅局提供）

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