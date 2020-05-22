華固新莊建廠辦 侯友宜：創近千就業機會

新北市長侯友宜指出，華固新莊廠辦將提供930個工作機會，也兼顧社會公益。（記者周湘芸攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕股票上市公司華固建設去年以廿一億元在新北市新莊區建國段購地，昨天舉辦新建工程動工典禮，再斥資十八．四七億元興建地上十二層、地下兩層的廠辦大樓，預計二○二二年四月完工，將引進高科技產業，預計提供九三○個就業機會；市長侯友宜出席表示，業者配合工業區立體化政策，將捐贈一樓空間設置公共托育服務，投資新北並兼顧社會公益。

2022年4月完工 捐贈一樓空間做公共托育

侯友宜及市府經發局長何怡明指出，新北市推動工業區立體化政策，從去年七月至今已審理通過廿四件投資案，申請的土地面積已達十二．二二公頃，總投資金額約二一一億元，共提供一萬六千多個就業機會，預估創造約九八一億元經濟產值。

工業區立體化政策 已經通過24件投資案

侯友宜、華固建設董事長鍾榮昌主持開工祈福典禮，侯友宜說，新莊區位於北北基桃的中心點，是新北市的寶地，新北有發展，大台北地區就能連帶發展，帶動大台北地區就是帶動台灣的發展，台灣如果沒有經濟，就沒有國際機會。

他指出，華固建設在去年購地後的七個月就動工，這就是「超前部署」，因為新莊泰山的塭仔圳即將拆掉，加上其他都市更新計畫吸引廠家投資，希望能在二○二二年的首任市長卸任前，看到如期完工。

鍾榮昌表示，這處基地鄰近捷運，交通方便，樓地板總面積約兩萬一千多坪，將打造智慧型綠建築，引入電子、通訊及網路IC等高科技及創新產業，預估可帶動九三○個工作機會，配合工業區立體化回饋與公托政策，將捐贈一二四坪空間及七五○萬元的室內裝修於公托環境，方便公司員工托育。

何怡明指出，華固建設在新北市規劃兩處商用廠辦大樓，包含此次建設基地的新莊廠辦，以及環狀線捷運中原站附近的中和廠辦，是市府「招商一條龍」服務落實投資的第廿五案，今年全市將朝總投資金額一千五百億元目標邁進。

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