新北中和華中橋引道重刨鋪 一夜完成

新北市中和區華中橋引道重新刨鋪，感受煥然一新。（中和區公所提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕華中橋是新北市中和區往來台北市萬華區的重要橋樑，因為大雨導致通往橋和路的引道路面破損、多處路面龜裂，中和區公所擔心釀成機車騎士摔傷，工務單位在廿日深夜的交通離峰時段，進行引道路面刨鋪工程，一夜之間將路面換新裝，讓汽、機車駕駛人昨天通行時，感受煥然一新。

中和區長賴俊達表示，華中橋在上下班期間，雙向車流每小時高達兩千兩百車次，經常造成景平路、中山路口交通打結，往中和方向的引道通往橋和路，將車潮分散到中和大排西側道路、橋安街、板南路、中山路及建一路，紓解景平、中山路口交通壓力，通往橋和路的引道路面品質非常重要。

另外，新店區民族路（建國路─明德路）單號邊的路段、建國路（一○八號至一一二號）雙號邊的路段，將從三月二十三日起實施機車退出騎樓政策，市府交通局表示，連日來已經加強宣導，二十三日起由警察局執行違規車輛取締及拖吊。

交通局停車營運科長許芫綺表示，維護行人通行權益、改善停車秩序及市容觀瞻，避免騎樓發生機車火警釀災，因此在新店區民族路以及建國路執法，已在民族路等實施機車退出的路段周邊增加機車停車位，做為替代停車空間，連日來已派人在騎樓的機車上張貼「騎樓禁停」貼紙宣導。

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