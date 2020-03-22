新北民眾盼校園開放 教育局︰維持現規定

新北市政府體育處每週三跟六晚上於板橋第一運動場提供免費戶外運動課程。 （新北市政府體育處提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者何玉華、翁聿煌、周湘芸／新北報導〕新北市政府已宣布到本學期結束之前，各校暫停對外開放，公有封閉型場館也封閉到四月二日，新北市議員周勝考表示，許多長輩反映學校對外封閉後少了活動空間，希望比照封閉場館，四月二日後再視疫情及各校的校園條件，在不影響防疫的情況下，適度提早開放學校空間。

教育局回應說，校園防疫必須從嚴落實，萬一有防疫漏洞而停班、停課，將嚴重影響學生的受教權益，是否提前開放學校空間，要視疫情的後續發展而定，目前仍維持「本學期結束之前暫不開放」的規定。

周勝考指出，板橋是高度發展的都會區，綠地、公園有限，校園是周邊鄰里長輩早晚活動的重要處所，許多長輩希望等疫情趨緩後，能適度開放校園以利運動。

新店碧潭和美山賞螢 今年停辦

另外，每年四月起的螢火蟲季即將來臨，新北市新店區碧潭和美山的賞螢活動是大台北地區最受歡迎的地點之一，受到疫情影響，主辦賞螢的台灣自然科技學會理事長張聖賢忍痛宣布今年停辦。他表示，賞螢雖然在戶外舉行，但吸引大批人潮聚集，考慮後決定停辦，也不建議民眾自行前往賞螢。

板橋第一運動場 提供戶外課程

三重國民運動中心即日起的每天晚間，推出防疫運動小教室的線上課程，由運動教練介紹在家也能做的運動，民眾可到三重國民運動中心的臉書粉絲專頁免費觀看；體育處在每週三、六的晚間於板橋第一運動場，也提供免費的戶外運動課程，包括體適能循環及有氧舞蹈等，臉書「新北運動聚點」粉絲頁每週五也推出線上運動短片，由教練示範不同部位的肌力訓練動作，鼓勵民眾在家運動防疫。

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