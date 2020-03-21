新北金山5公共浴室、國台圖 暫停開放

國台圖配合疫情，將自3月21日起至4月2日暫停對外開放室內空間服務。（記者翁聿煌攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者俞肇福、周湘芸、翁聿煌／新北報導〕新北市宣布公有密閉場館包括國民運動中心、圖書館暫停開放十四天後，金山老街公共浴室、市民活動中心、國立台灣圖書館也跟進暫停開放，部分民間業者如世界健身、極限健身中心及成吉思汗健身俱樂部，則在無須檢附任何證明下，直接給消費者一個月暫停會籍權利的措施。

金山區公所昨天宣布社寮、金包里、南屏、磺港、豐漁五座公共浴室暫停開放，磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池正常使用。而地方傳出有兩名基隆女子自歐洲返國未自主健康管理，到金山老街趴趴走，大同里長許振煌已請清潔隊於昨天晚間到金山老街全面消毒。

位於中和區四號公園的國立台灣圖書館即日起到四月二日暫停對外開放室內空間，各項推廣活動延期辦理，已報名者將另作個別通知，並且將視後續疫情發展進行調整，戶外園區開放時間不變。

另外，新北市消保官訪查民間健身中心或健身房防疫狀況及消費者權益保障，世界健身、極限健身中心以及成吉思汗健身俱樂部，給消費者無須檢附任何證明一個月暫停會籍權利的措施；另提供需居家隔離者十四天「防疫假」，自動延後會籍，高風險從業人員如機師、空姐空少、醫療人員、因慢性病需頻繁進出醫院者，則憑相關證明向業者申請防疫假。

新北市金山區公所暫停開放轄內的五間公共浴室。（記者俞肇福翻攝）

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