新北宗教團體 捐1865萬元抗疫

板橋慈惠宮、接雲寺、埔墘福德宮等廟宇，再捐市府防疫基金1865萬元，新北市長侯友宜（中）代表受贈並頒發感謝狀。（記者何玉華攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者何玉華、陳心瑜／新北報導〕新北市各宗教團體繼日前與市府簽署「防疫六大共同聲明」推動各項防疫措施後，昨日板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等宮廟聯合捐款新北市「防疫基金」共一八六五萬元，市長侯友宜代表受贈並頒發感謝狀，累計新北宗教團體捐款防疫基金達二二八六萬五千元。

板橋慈惠宮、接雲寺、埔墘福德宮捐贈

侯友宜感謝宗教團體與市府並肩作戰，除了撫慰人心，也捐贈物資及防疫基金款項，善款將補助社區照顧關懷據點及兒少服務據點、銀髮俱樂部、課後照顧單位等，購買耳溫槍、口罩及酒精等防疫物資。

侯友宜︰將補助關懷據點、購買物資

民政局長柯慶忠表示，新北宗教團體累計捐助防疫基金二二八六萬五千元，包括板橋慈惠宮捐款一千萬元、接雲寺六百萬元、埔墘福德宮一百萬元、新莊地藏庵五十萬元、新莊慈祐宮卅萬元、金山財神廟卅萬元、財團法人新北市北極宮廿萬元、石碇五路財神廟十五萬元、新莊武聖廟十萬元、淡水清水巖十萬元等。

感謝醫護 科技公司捐贈保健飲品

另外，新北市議員李坤城媒合大漢酵素生物科技公司，昨捐贈廿箱、共三百瓶的酵素保健飲品給新北市立聯合醫院三重及板橋院區五百名醫護人員，感謝醫護勇者站在防疫第一線守護民眾健康，並給予加油打氣，希望補充體力，市立聯合醫院院長項正川代表受贈。

板橋慈惠宮捐款新北市「防疫基金」。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法