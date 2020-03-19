加速都更 侯友宜：目標2022年核准550案

都更推動辦公室過去一年走入社區，了解居民需求並提供諮詢。 （都更推動辦公室提供）

2020-03-19 05:30:00

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕新北市都更推動辦公室成立滿一週年，昨天舉行成果發表會，市長侯友宜頒贈感謝狀給協助推動都更的建築師，並宣示二○二二年「多元都更」目標將達到五五○案，目前已核准二六四案。

都更辦公室 已辦四一三場說明會

市府城鄉發展局長黃一平表示，去年市府成立都更推動辦公室，積極走入社區、主動關懷住戶，提供諮詢協助，至今走遍二十二個行政區，辦理四一三場說明會，參與人數達一萬六六二五人次，並實地會勘三一八案，逐戶拜訪三○三一戶，協助社區邁向重建之路。

多元都更管道 總計核准二六四案

黃一平說，市府提供多元都更管道，加速審查流程，目前危老重建已核准一一九案，其中市長侯友宜任內動土四十七案；其他包括循都市更新條例、新北市都市計畫內防災建築再生自治條例、簡易都更等申請程序，總計核准二六四案。

黃一平表示，居住安全沒有妥協空間，海砂屋都更刻不容緩，市府成立前進工作站、頒布代拆機制、完成都更配套修法等，協助淡水東來社區、五股西雲路社區、蘆洲水湳街與蘆洲民義段海砂屋拆除，未來將持續培訓專業人才，加強社群網站資訊溝通，並加速審議機制。

三重福德南段六十年社區 危老重建

舉例而言，三重區福德南段一處社區，原為八幢一至兩層樓、屋齡約六十年的磚造建物，歷經住戶整合協調，去年七月十七日市府核准危老重建計畫，將興建地下兩層、地上十四層、共六十戶的住商混合大樓，預計二○二二年七月完工。

侯友宜表示，都更推動辦公室進駐社區，與居民溝通、協調，市府並提出配套措施「釘子戶條款」，使都更順利推動，至二○二二年多元都更核准件數希望達五五○案，讓「都更三箭」政策在新北市遍地開花，營造安全的居住環境。

新北市長侯友宜（中）頒贈感謝狀給協助推動都更的建築師，並宣示二○二二年多元都更目標將達五五○案。（記者賴筱桐攝）

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