率團遊歐挨批 新北里長道歉：不領補助

2020-03-18 05:30:00

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕新北市中和區瓦磘里里長林綺芳三月十日率團到西班牙、葡萄牙旅遊，傳出有團員想回國後領取一萬四千元的居家檢疫補助費，引起非議，林綺芳昨天提前率團返國，她對於造成觀感不佳道歉，強調她本人不會領取居家檢疫補助費，會到新北市的檢疫旅館報到，以免影響他人，目前已知她已到檢疫旅館。

「出國前不知可領補助」 里長已至檢疫旅館報到

林綺芳在三月十日帶領其他十四名團員到西班牙、葡萄牙旅遊十一天，原訂二十日返國，傳出有團員回國後想領取一萬四千元的居家檢疫補助費，引來各界批評「出國爽玩、回國爽領」。

新北市長侯友宜昨受訪時也表達不滿，他連說多次「沒必要就不要出國，不出去就不會有事」！呼籲大家在這段時間儘量不要出國，才能「決戰阻絕於境外」。

林綺芳昨天上午在泰國轉機時接受記者越洋訪問，她對於造成觀感不佳再三致歉，她解釋說，在去年十二月底報名旅行社的西、葡十一日遊程，預計三月十日出發，原本全團人數是四十人，出發前因疫情趨緊，她詢問里民是否取消，但因為台灣對於西、葡只是第二級警示區，有十四名團員考量取消會損失近半的團費，所以仍想出團。林綺芳表示，十四日在葡萄牙得知台灣即將把西、葡提升到第三級警示區後，就決定提前返國。

她說，防疫期間出國確實思慮不周，她和團員在出國前，並不知道回國後可請領居家檢疫補助費的事，她個人不會請領，也沒有聽說團員想要藉此牟利，請外界不要再誤解、以訛傳訛。

市府民政局長柯慶忠表示，里長是民選產生，地方制度法沒有上班時間、請假也不需報備，新北市一○三二位里長都在國內、里內，近期都無出國計畫，已要求各里長以最嚴謹態度面對防疫，非必要不得出國。

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