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蘆葦叢中的新北市美館 2022完工

新北市立美術館完成模擬圖。（新北市工務局提供）

新北市立美術館完成模擬圖。（新北市工務局提供）

2020-03-16 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕坐落於三鶯新生地的新北市美術館正在施工，市長侯友宜昨天前往視察，要求如期如質完成；市府新建工程處表示，美術館是地上八層、地下三層的建築，總樓地板面積約九千八百坪，工程費約十八億六千八百萬元，預計二○二二年四月完工。

耗資18億餘元 工程進度18％

歷經七次流標的市立美術館，在地方民眾的期盼下，終於在二○一八年底動工，新工處指出，美術館的設計概念是「蘆葦叢中的現代美術館」，主體建築的屋頂突出物有兩層，內部規劃藝術街坊、餐廳、書店等公共空間，一到六樓是展覽室，地下二到三樓是停車場，目前工程進度約十八％，超前約六％。

市立美術館位於鶯歌火車站附近，工務局表示，地點緊鄰三鶯交流道、三鶯二橋及將來的三鶯捷運線LB08站，交通便利，可串聯鶯歌陶瓷博物館、陶瓷老街、三峽老街、客家文化園區等，發展為新北藝文廊帶。

串連三鶯 打造北台藝術重鎮

侯友宜說，這座「蘆葦叢中的現代美術館」外觀造型以蘆葦作為意象設計，再搭配清水模板，呈現與在地環境共存的藝文氣息，以「在地出發、展望國際」的概念，整合北北基桃藝術及文化創意資源，打造多元藝術中心，包含教育、展覽跟典藏等功能，並與三峽、鶯歌地區藝文活動結合，三鶯地區將成為北台灣的藝術發展重鎮，對於提升城市美學和促進繁榮有很大助益。

由於市立美術館建在擁有廣闊綠地的三鶯新生地，立法委員蘇巧慧與地方議員認為，許多全國性展演、大型綠地活動都在此舉辦，希望美術館建好後仍要保留綠地空間；新工處表示，美術館的基地大約二公頃，前方保留的草坪約有四公頃，一旁還有運動公園、停車場等綠地，不影響大型戶外活動的舉辦。

侯友宜視察美術館建築使用的材質。（記者邱書昱攝）

侯友宜視察美術館建築使用的材質。（記者邱書昱攝）

美術館外觀以蘆葦為意象設計，搭配清水模板。（記者邱書昱攝）

美術館外觀以蘆葦為意象設計，搭配清水模板。（記者邱書昱攝）

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