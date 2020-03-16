退休醫護防疫柯文哲不贊成 侯友宜：應及早準備

2020-03-16 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府前天舉辦武漢肺炎社區感染的防疫演練，市長侯友宜表示，萬一新北的確診人數多達三千人，將動員退休的醫護人員加入支援；台北市長柯文哲表達不認同，認為力量不可用盡，並說台北市比較成熟，都是桌上演練。媒體昨天詢問侯友宜，是否「雙北防疫不同調」？侯表示，做最壞的打算才能打贏防疫戰，「柯市長比我更專業，尊重柯市長的意見」。

新北市前天上午在新店央北社會住宅舉辦大規模的社區感染防疫演練，動員衛生局、消防局、警察局和軍方化學部隊約五百多人參與，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也到場指導，肯定新北市防疫的用心。侯友宜強調，新北市的防疫作為都超前部署，包括設置集中檢疫所、防疫旅館等，他也建議中央規劃縣市區域聯防，例如北北基宜建構共同的防疫區塊，新北市萬一確診人數達到三千人，將動員退休醫護人員加入防疫。

對於新北市舉辦社區防疫演練，及疫情擴大時擬找退休醫護人員支援，柯文哲前天受訪說，疫情可能會持續到第三季、半年以上，從戰略來講，「力不可用盡、不要一開始就over（超過）使用」；柯並說，「我們比較成熟，大部分都是桌上演練。」

侯︰已有退休醫護同意加入

對於柯文哲的說法，侯友宜昨天表示，柯文哲講的沒有錯，現階段確實還不需要，但新北市未來如果達到三千名確診個案，醫護人力一定不夠用，所以要及早因應準備、超前部署，不要等到事情發生後，才要召回退休的醫護人員；新北市衛生局正在聯絡退休醫護，有些人已同意加入防疫行列，事先盤點防疫物資、人員非常重要。

侯友宜並說，新北市的實兵演練很有必要，也獲得中央疫情指揮中心的肯定，實兵演練是假想整個情境，以實作方式、拍影片宣導讓民眾了解，紙上的兵棋推演也是其中的重要一環，對於柯文哲的意見非常尊重，「柯市長的專業絕對比侯友宜強太多」。

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