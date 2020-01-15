淡北道路今環評 侯友宜率隊爭取

2020-01-15 05:30:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕爭議廿多年的「淡水河北側沿河平面道路工程」（簡稱淡北道路）第二階段環評案歷經多次審查，今天二度闖關環評大會，新北市長侯友宜將出席爭取。市府工務局長詹榮鋒表示，針對台北市政府提出的交通影響疑慮已有充分分析，雙北完成協商，希望順利通過環評。

淡北道路全長約五．四五公里，北起省道台二線與台二乙線交會點附近（新北市淡金路與中正東路交叉路口），南訖台二線與大度路交會點附近（台北市大度路與立德路口東側），完工後將能紓解目前台二線的壅塞車流。

淡北道路二階環評在二○一九年九月廿五日專案小組通過初審，會議結論要求新北市府補充、修正環境影響評估報告書。詹榮鋒表示，去年十二月初已經把修正後的文件與北市府協商結果提送環保署環評大會審議。

詹榮鋒說，針對台北市政府認為興建淡北道路可能造成北市端的交通影響疑慮，新北市府對於北市延平北路、大度路分流規劃、道路衝擊影響、管制方式及交通改善規劃等皆擬定配套措施，並和北市府達成共識，今天環評大會是目前為止「最樂觀的一次」。

今日支持與反對淡北道路興建的團體，包括「環境法律人協會」和「支持淡北道路聯盟」，會前都將號召民眾在環保署外聲援。

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