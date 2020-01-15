4公托聯合開幕 侯友宜：今年再增20家

新北市長侯友宜（前排右二）出席土城頂埔公托開幕活動。 （記者邱書昱攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城頂埔、板橋實踐、三芝及金山金美公共托育中心昨天同步成立。市長侯友宜出席土城頂埔公托開幕活動，感謝三芝國小校長李烟長將自己的宿舍捐出來作為公托空間使用，並宣布全市預計今年再新設二十家公托，減輕家長負擔。

土城、板橋、三芝、金山 4所同步成立

侯友宜參觀公托設施，並在專業人員指導下抱起小孩逗弄。他表示，新北市推動公托政策，從二○一一年開始積極協調學校提供閒置空間，至今市區、偏鄉地區共三十三間學校設置公托，加上三十七間在社區鄰里的公托，以及一百四十三間加入準公共化托育聯盟的私托，總計共有二百一十三間，希望「量增加、質提升」，減輕年輕人生兒育女的負擔。

感謝三芝國小校長 捐出宿舍做公托

侯友宜也說，公托設在校園內可銜接國民義務教育體系，零到二歲嬰幼兒進入公托，三歲以後上幼兒園，一路念到十二歲國小畢業，讓學童安全成長，家長更放心。今年目標在中和、樹林、林口、三重、五股、蘆洲、汐止、新店及板橋等地區設置共二十家公托中心。

社會局長張錦麗表示，土城頂埔、板橋實踐公托中心預計收托四十五名零到二歲嬰幼兒，三芝和金山金美公托招收十二名零到二歲嬰幼兒，收費標準都是每個月六千元。

另外，這四間公托中心即日起至一月十八日下午五點止受理報名，如果登記超過收托名額，將於一月廿一日辦理公開抽籤，相關資訊請上新北市社會局網站查詢。

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