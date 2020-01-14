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新北立委選舉補助款 林淑芬397萬最多

2020年立委選舉補助款概況。（資料來源：新北、基隆、金門、連江縣選委會提供，製表：記者賴筱桐、俞肇福、吳正庭）

2020年立委選舉補助款概況。（資料來源：新北、基隆、金門、連江縣選委會提供，製表：記者賴筱桐、俞肇福、吳正庭）

2020-01-14 05:30:00

〔記者賴筱桐、俞肇福、吳正庭／綜合報導〕第十屆立委選舉落幕，新北市、基隆市、金門縣、連江縣共有九十一位候選人，開票結果，只有三十三人得票數達到領取選票補助款的門檻，其中九人得票數在十萬票以上，有三百萬元以上的補助款進帳，最多的是新北市第二選區的民進黨現任立委林淑芬，可領三九七萬多元，另有多達五十八人領不到選票補助款，二十萬元的保證金也被沒收。

依公職人員選舉罷免法規定，單一席次的立委選舉，得票數必須達到「當選者得票數的三分之一以上」才可領取選票補助款；得票數必須達到「該選區選舉人數十分之一以上」，才能領回保證金。

在新北市方面，七十二位候選人中，僅二十六人可領取選票補助款及保證金，其中有八人的得票數在十萬票以上；十二個選區除了藍、綠兩黨主要候選人共二十四人之外，第三勢力獲得選票補助款的僅有台灣民眾黨李旻蔚、無黨籍李縉穎。

在基隆市，四位候選人只有連任成功的民進黨立委蔡適應、國民黨籍宋瑋莉兩人可領取選票補助款及保證金，蔡適應補助款超過三百萬元。

金門縣十位候選人，只有國民黨立委陳玉珍、無黨籍陳福海、無黨籍陳滄江三人有選票補助款；連江縣五位候選人，只有當選立委的陳雪生、落敗的曹爾忠有補助款並領回保證金。

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