坪林金瓜寮自行車道 串連國際推薦景點

坪林區金瓜寮自行車道優化之外，也增設新的路線讓民眾可以騎乘。（記者邱書昱攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察坪林區金瓜寮自行車道優化工程，全長十六．二公里的車道，更新欄杆一八八八公尺、修繕景觀平台一座、增設公廁兩間，並加強路線指標及彎道反射鏡等交通安全設施。

車道優化 長度增加、欄杆更新

侯友宜視察時，當地茶農推薦在地的文山包種茶，侯友宜大讚不已，邀請民眾前來旅遊、品茗；他說，自行車道破舊翻新，選完後立刻下鄉視察並和里長座談，很多地方建設要趕快改善。

魚蕨步道 登旅遊聖經「孤獨星球」

坪林區長施明慧指出，這項工程在去年五月動工、十一月底完工，自行車道優化及景觀平台落成，並串連曾獲全球背包客旅遊聖經《lonely planet孤獨星球》雜誌推薦的金瓜寮魚蕨步道；老舊的九公里自行車道修繕後，也增加二條車道，從金溪派出所延伸至九芎根親水公園路段，以及金溪露營場至大林橋路段，打造全長十六．二公里的車道。

坪林區公所主秘李盛全表示，新設的欄杆以不銹鋼打造，避免油漆污染環境也較好維護，自行車步道依傍金瓜寮溪，有豐富的蕨類生態景觀，提供民眾精彩多元的休憩型態。

侯友宜昨也啟動「行動治理」的里長座談會，到坪林區、石碇區聽取里長們意見，他表示，持續檢視過去列管的案件，也希望各轄區提出基礎建設及複雜度較高的工程案，由相關單位攜手解決。侯友宜要求相關局處對於崎嶇及危險道路優先辦理改善，偏鄉交通規劃要實際場勘並專業評估可行性，積極回應地方需求。

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