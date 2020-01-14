新北、基隆春聯 發放囉！

基隆市政府今天公布「金鼠一元紅包」，市府近日將開始發放。（記者俞肇福攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者賴筱桐、俞肇福／綜合報導〕農曆春節快到了，新北市政府昨天公布鼠年的春聯及福袋樣式，以「家金鼠喜」設計國、台語的雙語春聯，市長侯友宜說，台語的諧音可念成「厝，真舒適」或「這裡（國語家的發音，是台語的這裡），真舒適」，富含寓意及趣味性，代表安居樂業的好日子；基隆市政府的金鼠年春聯是「瑞風亨祥」，昨天由市長林右昌揮毫公布，希望祥瑞的風吹進市民家中，家家戶戶都吉祥福氣、圓滿平安。

侯友宜說，新北市春聯的「鼠」字，是以代表「送福」的松鼠手捧元寶構成，象徵把金元寶送到家，生動又討喜；福袋延續「家金鼠喜」的設計主軸，外觀是金色松鼠，卡片正面有可愛的松鼠一家，背面是兩隻黃金松鼠捧著十元硬幣，祝福民眾財富豐收、好日子「鼠」不完；「家金鼠喜」春聯共印製三十萬份，即日起到市府一樓大廳服務台與各區公所索取，福袋共一萬份，配合市長拜年行程發送，民眾可關注「我的新北市」或侯友宜臉書粉絲專頁。

新北「家金鼠喜」 30萬份免費索取

秘書處長饒慶鈺說，即日起至十七日的每天下午兩點至五點，邀請九位書法名家現場揮毫，並推出抽籤祈福活動；文化局長龔雅雯表示，文化走春活動推出網路占卜遊戲，參加者有機會獲得博物館設計的八款春節紅包袋及便利商店電子禮券，春節走訪全市九間博物館與林本源園邸，掃描QRcode上傳新春福照就送限量紅包袋，有機會抽中iPhone11、iPad等大獎。

經濟發展局長何怡明表示，一月十七日至十九日在市民廣場舉行「來趣新北旺大街」活動，邀集年貨、伴手禮、節慶用品等百家攤商參與，每天限定商品下殺五折起，消費滿千元有機會獲得Dyson吸塵器等家電，消費滿五千元的前十位民眾可獲得飯店年菜。

基隆「瑞風亨祥」 公所發送各家戶

基隆市方面，林右昌表示，今年基隆春聯選擇「瑞風亨祥」，共印製十五萬四千多份，透過區公所發送給各家戶；限量的「金鼠一元紅包」，裡頭寫有「感謝大家過去五年，做市府團隊堅實後盾，期許與大家喜迎基隆豐收年，看見蛻變港都。」「金鼠一元紅包」由林右昌走訪各大市場及活動時，親自發給市民。

市府公布林右昌發「金鼠一元紅包」的地點，明天（十五日）凌晨四點半在崁仔頂魚市場，早上六點半在果菜市場，八點半在安樂市場；十九日上午十點到仁愛市場，廿一日上午九點半到七堵市場，廿二日上午八點半在成功市場，十點在信義市場發放。

新北市政府製作的新年福袋。（記者賴筱桐攝）

基隆市政府金鼠年春聯公布很另類，由基隆市長林右昌揮毫寫下「瑞風亨祥」四字，來對外公布市府鼠年春聯。（記者俞肇福攝）

新北市長侯友宜公布「家金鼠喜」春聯，取其台語諧音可念成「厝，真舒適」或「這裡，真舒適」。（記者賴筱桐攝）

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