新北環狀線 農曆年前可望通車

2020-01-14 05:30:00

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕原訂在去年底通車的捷運新北環狀線第一階段工程，通車時程延宕至今仍未敲定日期，新北市議會昨天召開臨時會，各黨派市議員都關心通車進度；新北市捷運工程局長李政安表示，營運前必須先改善的六項缺失已大致完成，台北市府預計本週將書面資料呈送交通部履勘委員會簽署，有信心在農曆年前通車。

市議員李坤城、周勝考等人表示，市府要向市民清楚說明通車時程延宕的原因，部分路段列車行經時的噪音還是很大，應持續改善；市議員鍾宏仁也關心是否有免費試乘的措施？

李政安說，交通部在一月五日才辦理履勘，列出二十一項缺失，其中六項必須在營運前優先改善，目前大致改善完成，預計本週把結果提報交通部，等履勘委員簽署文件後就會核發營運許可，再由雙北兩市市長共同決定通車日期，有信心在農曆年前通車，噪音問題會持續監測改善，營運初期會有免費試乘。

林口到圓山937公車 加開班次

另外，往返新北市林口、台北市捷運圓山站的九三七路線公車，載客量日益增加，市議員蔡淑君爭取大都會客運加開班次並汰舊更新，業者昨天起再增加四輛公車，其中兩輛是跳蛙公車、兩輛是本線行駛，九三七路線公車數已增加到三十二輛，即日起，上午尖峰班距將可縮小到四到六分鐘一班車，達到幹線公車的服務水準。

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