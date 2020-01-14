北捷取消8折優惠 「忠誠回饋」預計2月上路

2020-01-14 05:30:00

〔記者蔡思培、賴筱桐／綜合報導〕台北捷運公司昨天召開董事會，通過取消北捷目前實施的電子票證八折優惠，改推「忠誠回饋」的新優惠方案，每個月搭乘十一次（含）以上的乘客，在下個月可享不同優惠，搭乘五十一次以上者最高可享三十％的現金回饋，既有的一二八○元月票仍然維持，但兩者只能擇一優惠。台北捷運公司已和新北市政府達成共識，最後方案仍待台北市政府核定，新的優惠最快在二月一日上路。

最高可享30％現金回饋

新北市交通局長鍾鳴時表示，北捷公司已同意敬老、愛心及兒童等弱勢優惠及一二八○元定期票維持兩年不變，第三年起重新檢討。

1280元月票維持 擇一優惠

台北捷運公司昨召開臨時董事會，針對現行的電子票證享票價八折優惠進行討論，最後通過改採「忠誠回饋」，回饋比例是依據每卡每月搭乘次數決定，最高回饋三十％、相當於七折，比現有的八折更划算。乘客每月搭乘十一至二十次，下個月可回饋十％；每月搭乘二十一到三十次，下個月回饋十五％；每月搭乘三十一到四十次，下個月回饋二十％；每月搭乘四十一到五十次，下個月回饋二十五％；每月搭乘五十一次以上，下個月回饋三十％。

敬老、愛心卡等優惠不變

北捷公司指出，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡與有錢卡等四種電子票證都適用忠誠回饋，若民眾原本使用敬老卡、愛心卡、關懷卡等法定優惠票種，既有的優惠仍維持不變，原轉乘公車優惠也不變。但「忠誠回饋」無法與一二八○元月票同時使用，一二八○元月票主要是針對搭乘距離較遠、每月消費較高的族群，「忠誠回饋」比較適合短程、每天通勤的乘客，民眾可依各自需求選擇其中一種。

昨新上任的北捷總經理沈志藏說，過去的「電子票證八折優惠」是齊頭式平等，「忠誠回饋」是鼓勵民眾踴躍搭乘捷運，基於台北捷運客群涵蓋雙北兩市居民，北捷已經與新北市府溝通好，新北市也同意這項方案，全案將報備主管機關北市府核定，最快二月一日上路。

一月已開始累計搭乘次數

沈志藏說，回饋金的累積日期從每月一日至每月的最後一天，回饋金於下個月一日起，在民眾刷卡進站時自動存入電子票證，回饋金可保存六個月，而且用途不侷限於搭乘捷運，也可用來搭公車、購物等日常消費，北捷從今年一月開始累計乘客一月的搭乘次數，一月仍有原本的電子票證八折優惠，如新制在二月一日上路，民眾在二月一日當天即可獲一月的回饋金。

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