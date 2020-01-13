敗選！ 國民黨新北市黨部主委李乾龍請辭

新北市立委與總統選舉國民黨慘輸，國民黨新北市黨部主委李乾龍為敗選請辭。（記者賴筱桐攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕總統暨立委選戰落幕，韓國瑜在新北市輸給蔡英文四十三萬四千多票，新北市的國民黨籍立委也只從目前的兩席成長到三席，都與藍營選前評估相差甚遠，為此，國民黨新北市黨部主委李乾龍昨天表示要辭職負責，「打包走人、越快越好」；侯友宜表示，「責任絕對不在他身上，反而是在我自己的身上」，希望李乾龍不要輕言離開，繼續努力向前走。

指「打包走人，越快越好」

國民黨選前評估，韓國瑜要在新北贏二十五萬票，十二區的立委席次是「坐六望七搶八」，但前晚投票揭曉，韓國瑜大輸四十三萬四千多票，立委也僅拿到三席，原本國民黨評估勝算很高的第十二選區，李永萍意外敗給「太陽花女戰神」賴品妤；另在第六（板橋西區）、第七（板橋東區）、第八（ 中和區），藍營評估這三區的選情五五波，都有勝選機會，結果林國春輸了快二萬票，柯志恩也輸了一萬二千票，即使在「韓國瑜的中和故鄉」，邱烽堯也以五千多票敗北。

李乾龍感嘆說，國民黨推薦的優質人選無法獲得選民認同，「新北已經不需要我了」，他會辭職「打包走人」，時間越快越好。他分析敗選原因，民進黨成功操作亡國感與統獨議題，年輕人不懂歷史，不了解香港與台灣的現況不同，深信綠營訴求的「這次不投票，下次就沒機會投票」，亡國感的氛圍不但嚴重影響總統選情，也拖垮立委的選情。

李乾龍舉例說，民進黨立委余天在國會問政、爭取地方建設都表現不佳，只因民進黨選前操作「唯一支持余天」，就能在綠營鐵票區連任成功；第十二選區的李永萍學經歷條件都很出色，卻輸給只來三個多月的空降部隊；第七選區柯志恩在各方面都很優秀，也不敵敗陣，「選賢與能已徹底失靈」。

侯友宜：責任絕不在他 在我身上

侯友宜昨天在市政行程中受訪表示，非常肯定李乾龍這幾年來的辛苦，出錢出力的認真輔選，做得非常好，在這次選舉也盡了最大心力，「做得不好的責任絕對不在他身上，反而是在我自己的身上」，在國民黨如今艱困的時候，希望李乾龍不要輕言離開，繼續努力向前走。

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