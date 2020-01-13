為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

《新北》九份老街 明起增設標線型人行道

車輛違規跨越九份老街的標線型人行道，將加強取締，並開罰六百元至一千兩百元罰鍰。（交通局提供）

車輛違規跨越九份老街的標線型人行道，將加強取締，並開罰六百元至一千兩百元罰鍰。（交通局提供）

2020-01-13 05:30:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕九份老街是新北市著名觀光景點，每逢假日湧入大批車潮、人潮，衍生交通亂象，市府交通局在瑞芳區的汽車路到基山街口的瑞金公路九份老街口，雙側增設標線型人行道並限速三十公里，從明天（十四日）起實施，警方將加強取締交通違規。交通局長鍾鳴時表示，全市今年預計劃設四十處標線型人行道，維護行人與車輛的通行安全。

汽車路到基山街口路段

交通局交通管制工程科長李友欽指出，新北市部分道路因為寬度不足，無法設置人行道，行人只能沿著車道兩旁行走，人車爭道險象環生。交通局從二○一二年起在學校、觀光區等路段共劃設三九七處標線型人行道，由警方加強取締違規車輛，打造行人友善環境。

李友欽說，今年將再增設四十處標線型人行道，評估設置條件包括：短期內無法設置實體人行道、實體人行道中斷、無騎樓或騎樓無法通行及學校或觀光地區周邊地點等。

加強取締違規跨越車輛

他指出，九份老街例假日的人潮與車潮眾多，礙於山區道路路幅有限，無法增設人行道，加上周邊私人停車場員工沿路招攬生意、攔阻車輛，且車輛跨越雙黃線、未禮讓行人等違規情節層出不窮，嚴重擾亂交通秩序，引發居民及遊客抱怨。

限速30公里 今年設40處

鍾鳴時表示，將於瑞金公路九份老街口（汽車路—基山街）路段雙側增設標線型人行道，每天上午十點至晚上六點加強取締跨越標線型人行道的違規車輛，並將限速從四十公里下修到三十公里，凡在道路攔阻人、車通行而妨礙交通者，將處一千兩百元至兩千四百元罰鍰，汽機車駕駛人跨越標線型人行道或違規停車，可開罰六百元至一千八百元。

新北市交通局在九份老街口增設標線型人行道，確保行人與車輛通行安全。（交通局提供）

新北市交通局在九份老街口增設標線型人行道，確保行人與車輛通行安全。（交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

新北市今日熱門
2020-01-10 10:58

郭陣營嗆「嫌票太多」 柯文哲：有這種幕僚還需要敵人嗎？

2020-01-11 15:14

警車北宜過彎失控 撞2車3人傷

2020-01-12 00:52

宣布當選前就被「爆雷」！賴品妤崩潰闢謠再辣露腿根

2020-01-10 11:16

藍營凱道造勢吸人潮恐2020全面執政？ 柯：這大概不會發生吧

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播