《新北》九份老街 明起增設標線型人行道

車輛違規跨越九份老街的標線型人行道，將加強取締，並開罰六百元至一千兩百元罰鍰。（交通局提供）

2020-01-13 05:30:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕九份老街是新北市著名觀光景點，每逢假日湧入大批車潮、人潮，衍生交通亂象，市府交通局在瑞芳區的汽車路到基山街口的瑞金公路九份老街口，雙側增設標線型人行道並限速三十公里，從明天（十四日）起實施，警方將加強取締交通違規。交通局長鍾鳴時表示，全市今年預計劃設四十處標線型人行道，維護行人與車輛的通行安全。

汽車路到基山街口路段

交通局交通管制工程科長李友欽指出，新北市部分道路因為寬度不足，無法設置人行道，行人只能沿著車道兩旁行走，人車爭道險象環生。交通局從二○一二年起在學校、觀光區等路段共劃設三九七處標線型人行道，由警方加強取締違規車輛，打造行人友善環境。

李友欽說，今年將再增設四十處標線型人行道，評估設置條件包括：短期內無法設置實體人行道、實體人行道中斷、無騎樓或騎樓無法通行及學校或觀光地區周邊地點等。

加強取締違規跨越車輛

他指出，九份老街例假日的人潮與車潮眾多，礙於山區道路路幅有限，無法增設人行道，加上周邊私人停車場員工沿路招攬生意、攔阻車輛，且車輛跨越雙黃線、未禮讓行人等違規情節層出不窮，嚴重擾亂交通秩序，引發居民及遊客抱怨。

限速30公里 今年設40處

鍾鳴時表示，將於瑞金公路九份老街口（汽車路—基山街）路段雙側增設標線型人行道，每天上午十點至晚上六點加強取締跨越標線型人行道的違規車輛，並將限速從四十公里下修到三十公里，凡在道路攔阻人、車通行而妨礙交通者，將處一千兩百元至兩千四百元罰鍰，汽機車駕駛人跨越標線型人行道或違規停車，可開罰六百元至一千八百元。

新北市交通局在九份老街口增設標線型人行道，確保行人與車輛通行安全。（交通局提供）

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