《新北立委選舉》當選，歡聲雷動 敗選，當場淚崩

國民黨立委候選人林金結（中）說，國民黨不分區立委名單讓地方立委有不小衝擊。（記者邱書昱攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者賴筱桐、吳正庭、林欣漢、翁聿煌、邱書昱、周湘芸、陳心瑜／綜合報導〕新北立委選舉結果出爐，幾家歡樂幾家愁，勝選者在結果底定後，多半自行宣布當選，高興歡呼並感謝選民支持，落敗者難掩落寞，歸咎自己努力不夠，但也不失民主風度，恭喜對手當選。

宣布敗選 呂孫綾哭了

新北市第一選區選情拉鋸，國民黨候選人洪孟楷開票微幅領先，現任立委呂孫綾急起直追一度逆轉，仍不敵對手聲勢，洪孟楷宣布當選後，妻子感動落淚。呂孫綾宣布敗選不禁淚崩，支持者群起喊「加油」擁抱呂孫綾。

余天高喊：咱贏了啦

第三選區民進黨現任立委余天當選時高喊：「咱贏了啦！」選舉結果不只代表三重勝利，而是全台灣的勝利。第五選區由現任民進黨立委蘇巧慧拿下，承諾未來四年繼續做事；對手國民黨黃志雄表示自己努力不夠。

第六選區立委張宏陸開票後保持領先，順利連任，他承諾與蔡英文總統會努力把台灣顧好、把板橋建設好、把人民服務做到最好；對手國民黨林國春說，選戰告一段落，將各自回到工作崗位。

第七選區民進黨現任立委羅致政與國民黨柯志恩票數一路緊咬，當選後他感謝太太陳亮吟與母親一路陪伴，並將勝利與榮耀獻給天上的父親。

第八選區立委江永昌與國民黨邱烽堯開票過程拉鋸，雙方陣營繃緊神經，直到晚間七點半江永昌穩定領先、順利連任，支持者鬆一口氣。

林金結：國民黨須檢討

呈現「三角督」態勢的第十選區由民進黨現任立委吳琪銘成功連任，他說，當選就是責任的開始；國民黨立委候選人林金結認為，國民黨初選傷口未弭平，年輕世代沒有交替，黨中央須檢討；有鴻海集團創辦人郭台銘加持的無黨籍李縉穎坦言努力不夠。

基隆市民進黨立委蔡適應連任成功，得票數創下民進黨在基隆立委選舉以來最佳紀錄。蔡適應說，將繼續擔任市長林右昌的最佳拍檔。

金門立委十搶一，國民黨現任立委陳玉珍開票後一路領先，是全台最早宣布當選的立委候選人。她說，六年級世代開始了，將繼續用生命當立委。

蘇巧慧（中）自行宣布當選。（圖取自網路）

余天（左二）自行宣布當選。（記者陳心瑜攝）

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