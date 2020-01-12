狂掃新北26區 蔡賴大贏韓張43萬票

2020-01-12 05:30:00

〔記者何玉華、林欣漢、俞肇福、吳正庭／綜合報導〕新北市第十五任總統副總統開票結果出爐，民進黨的蔡英文、賴清德狂掃廿六個行政區，獲得一三九萬三九三六票，國民黨韓國瑜、張善政獲得九十五萬九六三一票，蔡賴大贏韓張四十三萬餘票；而在兩黨強力催票下，全市投票率高達七十五．○九％，遠高於二○一六年的六十七．二三％；但在國民黨、民進黨支持者各自歸隊後，親民黨宋楚瑜、余湘的選票被大幅壓縮，不及二○一六年得票數一半。

全市投票率高達七十五．○九％

藍綠兩黨選前全力催票，投票率與得票數皆大幅提升，蔡英文今年得票數比二○一六年的一一六萬五八八八票成長廿二萬餘票；韓國瑜得票數比二○一六年朱立倫的七十萬九三七四票增加廿五萬餘票。

韓國瑜失守故鄉中和 小英勝萬票

被視為「韓國瑜故鄉」的中和，雙方危機意識催出全市最高投票率，達七十六．六三％，但韓國瑜並未佔有領先優勢，反而是蔡英文獲得十三萬一七八四票，比韓國瑜的十二萬○五○二票多；總統選票也反映在立委選舉上，民進黨現任立委江永昌連任成功。

小英在新北市廿九區中橫掃廿六區，僅新店、永和、烏來落後，烏來差距不到三百票。藍營票倉永和、新店投票率分別高達七十六．六一％、七十五．○四％；被視為綠軍票倉的三重投票率達七十六．一四％，立委激戰區的板橋投票率也達七十六．四五％，顯見競爭激烈的都會區，催票效應越明顯。

宋楚瑜新北得票大減 剩11.2萬票

相較於蔡英文、韓國瑜得票數都增加，宋楚瑜得票數卻大幅下滑，二○一六年拿下廿五萬二四八六票，這次只剩下十一萬二六二○票，連一半都不到，嚴重被邊緣化，主因除了藍綠支持者各自歸隊，選民對於宋楚瑜多次參選的目的也失去信任。

小英基隆僅信義區小輸韓國瑜

總統大選在基隆市投票率高達七十二．九七％，蔡英文獲得近十一萬五千票，韓國瑜拿到九萬九千餘票，宋楚瑜僅有一萬一千八百餘票。在七個行政區中，蔡英文僅信義區小輸韓國瑜二百餘票，其餘勝出，尤其安樂區領先三千五百多票，奠定勝利基礎。

二○一六年總統選舉，蔡英文在基隆獲得九萬三千多票，此次大增約二萬二千票，創下總統選舉民進黨在基隆市得票數新高；上次朱立倫拿下六萬八千票，此次韓國瑜增加三萬一千餘票；宋楚瑜僅剩三萬一千多票，比上次減少二萬餘票。

蔡英文此次在金門拿下一○四五六票，超越二○一六的六六二六票，得票率二十一．七七％，創下民進黨總統候選人在金門得票數的歷史新高。

蔡英文此次在金門縣六鄉鎮遍地開花，所有得票數均超過二○一六年選舉結果，在藍營版圖根深柢固的金門，票數開得很漂亮。

連江綠推李問參選 拉高總統得票

韓國瑜在連江縣得票數四七七六票，勝過蔡英文得票數一二二六票，宋楚瑜僅獲得一八八票。這次民進黨推出立委候選人李問衝刺選情，雖然沒能勝選，卻炒熱選舉氣氛，提高「蔡賴配」得票率與得票數。

二○一六年國民黨正副總統候選人朱立倫、王如玄在連江縣拿下三○六五票，勝過民進黨正副總統候選人蔡英文、陳建仁的七三九票，親民黨宋楚瑜、徐欣瑩獲得六六四票，當年投票率四十四．四％，朱立倫贏過蔡英文二三二六票；今年投票率提升至五十七．三％，韓國瑜贏過蔡英文三五五○票，顯見李問投入選舉後，民進黨總統候選人選票有小幅成長。

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