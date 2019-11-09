《新北》玫瑰公有停車場立體化 余天：增515車格

立法委員余天（左四）表示，玫瑰立體停車場總工程經費約4億6千多萬，現已協助市府提報申請中央前瞻經費1億6千多萬元補助。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市三重區玫瑰公有停車場先前曾規劃以BOT（Build-Operate-Transfer興建、營運與移轉）結合商場、圖書館和停車場作為多功能場域，但多位議員認為，此舉不僅無法增加公共設施，還會讓停車位不足問題更嚴重，最終決議由市府向中央爭取前瞻經費改建立體停車場；立法委員余天昨與官員會勘，預估完工後，可新增四四五個汽車停車格及七十個機車格。

三重人口高達四十萬，共九萬多輛車輛，卻僅有四萬多個停車格。市議員李坤城指出，玫瑰公有停車場若BOT，商業設施比例恐會大於民眾所需的公設；市議員陳啟能也說，停車位每格月租約四千元，經濟效益遠高於BOT的多功能場域；市議員彭佳芸則認為，依過去經驗，BOT恐淪為商場用途，導致停車位更不足。

余天昨邀集交通部公路總局、新北市交通局會勘，余天說，現在規劃興建的玫瑰立體停車場總工程經費約四億六千多萬元，已協助市府提報申請中央前瞻經費一億六千多萬元補助，希望公路總局能在年底前通過核定，讓新北市儘快動工，將改建為地下一層、地上七層的停車場，並結合公托、活動中心，滿足地方需求。公路總局副局長許鉦漳允諾積極處理。

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