新北耶誕城、正濱色彩屋 赴台北國際旅展吸客

台北國際旅展昨日開展，基隆館內消費滿500元，即可參加抽獎，最大獎有遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。圖為打卡熱點正濱漁港色彩屋。（圖由基隆市政府提供）

2019-11-09 05:30:00

〔記者翁聿煌、俞肇福／綜合報導〕台北國際旅展昨天登場，至十一日止在台北南港展覽館舉行四天，新北市政府主打「新北市歡樂耶誕城」與文青風的「青春山海線」，基隆市政府將打卡熱點「正濱漁港色彩屋」及「阿根納造船廠」搬進展場，還有抽獎等好康。

新北展館好吃好玩、還有DIY體驗

新北市觀旅局專門委員陳靜芳說，「新北市歡樂耶誕城」今年以「耶誕魔法城」為主題，將於十五日開城，活動持續到明年元月一日，總共四十八天。今年推出創新「雙塔多層次立體雷射光雕秀」、主燈投影面積創歷年新高，受歡迎的浪漫燈飾天橋也從去年五座增至八座。展館結合「阮的肉干」、「聖巴黎焦糖滷味」及「山城美館」等新北市觀光工廠、伴手禮和文創業者，好吃、好玩，還有DIY體驗。

基隆推美食 滿500抽機票、住宿券

基隆市則以「秋冬遊基隆，吃喝玩樂最對way」為主題，結合基隆借問站、特色伴手禮、基隆好物、漁夫鍋及觀光業者共組基隆館，基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯說，有將海鮮融入手工蘿蔔糕的「食之飴」、全台首家海味手工蛋捲的「蔡技食品」、獲得冠軍黃金炒飯的「漁品軒」、飛魚卵創意食品的「大方合展」等，在地美食陣容堅強；還有和平島公園、推廣海洋教育的國立海科館等，以及串聯特色景點的「濱海奇基線」。

市府還將打卡熱點「正濱漁港色彩屋」及「阿根納造船廠」搬進展場，讓民眾參觀拍照、打卡當網紅、網美；現場還有消費滿五百元抽獎，大獎有遠東航空國際機票、麗星郵輪雙人假期、基隆長榮平日雙人住宿券。

逛台北國際旅展新北市館，可以搶優惠好康。（新北市觀旅局提供）

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