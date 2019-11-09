您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
《新北》明年托育補助增1.4億支出 侯友宜：願承擔
〔記者周湘芸、何玉華／新北報導〕中央宣布明年零到二歲托育補助將加碼延長至三歲，幼兒送準公共保母及準公共托嬰中心，家長可領六千元。新北市長侯友宜昨在議會回答國民黨市議員洪佳君質疑經費來源，是否「中央請客、地方買單」時表示，若依照慣例與中央分擔經費，加上新北的加碼補助，預估將增加一億四千七百多萬元支出，但他強調，只要能照顧孩子，有再大的困難都願意承擔。
中央宣布延至三歲 誰來負擔？
侯友宜昨天到議會報告明年度總預算案籌編經過及編列情形，侯友宜說，預算編列以「安居樂業」為施政目標，「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」為施政方向。歲入共編列一六四二．○一億元，歲出核列一七八七．○一億元，歲入歲出差短一四五億元，較上年度減少三．五億元，是改制以來最低；公共建設經費達五八八．○四億元，是改制以來最高。
議員憂中央請客、地方買單
議員洪佳君關切中央宣布明年將零到 二歲幼兒托育補助延長至三歲，但新北財政困難，錢要從哪裡來？中央是否補助？擔心會變成「中央請客、地方買單」；侯友宜表示，目前還不清楚新增的二至三歲補助經費，中央與地方如何分攤？若依慣例中央負擔八十五％、地方十五％，加上原先新北針對托育準公共化的加碼補助，市庫將增加一億四千七百多萬元預算。
財政拮据 侯仍盼中央補助
洪佳君追問，如果沒有經費，會不會辦不下去？侯友宜強調，台灣面臨少子化，只要能照顧孩子，即便有再大的困難都願意承擔，但仍希望中央補助，尤其新北市財政拮据，中央若能全部買單更好；社會局長張錦麗說明，中央剛宣布，經費來不及編列進明年預算中，財源的確很頭痛。
此外，市議員陳世榮關心教育支出佔總預算比例下降趨勢，侯友宜說明，教育經費支出並未減少，甚至有增加，整體來看是因為總預算增加造成比例變少，教育預算會再檢討適度做調整。