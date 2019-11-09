《新北》明年托育補助增1.4億支出 侯友宜：願承擔

新北市長侯友宜昨到市議會報告明年度總預算案籌編經過及編列情形。 （記者何玉華攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者周湘芸、何玉華／新北報導〕中央宣布明年零到二歲托育補助將加碼延長至三歲，幼兒送準公共保母及準公共托嬰中心，家長可領六千元。新北市長侯友宜昨在議會回答國民黨市議員洪佳君質疑經費來源，是否「中央請客、地方買單」時表示，若依照慣例與中央分擔經費，加上新北的加碼補助，預估將增加一億四千七百多萬元支出，但他強調，只要能照顧孩子，有再大的困難都願意承擔。

中央宣布延至三歲 誰來負擔？

侯友宜昨天到議會報告明年度總預算案籌編經過及編列情形，侯友宜說，預算編列以「安居樂業」為施政目標，「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」為施政方向。歲入共編列一六四二．○一億元，歲出核列一七八七．○一億元，歲入歲出差短一四五億元，較上年度減少三．五億元，是改制以來最低；公共建設經費達五八八．○四億元，是改制以來最高。

議員憂中央請客、地方買單

議員洪佳君關切中央宣布明年將零到 二歲幼兒托育補助延長至三歲，但新北財政困難，錢要從哪裡來？中央是否補助？擔心會變成「中央請客、地方買單」；侯友宜表示，目前還不清楚新增的二至三歲補助經費，中央與地方如何分攤？若依慣例中央負擔八十五％、地方十五％，加上原先新北針對托育準公共化的加碼補助，市庫將增加一億四千七百多萬元預算。

財政拮据 侯仍盼中央補助

洪佳君追問，如果沒有經費，會不會辦不下去？侯友宜強調，台灣面臨少子化，只要能照顧孩子，即便有再大的困難都願意承擔，但仍希望中央補助，尤其新北市財政拮据，中央若能全部買單更好；社會局長張錦麗說明，中央剛宣布，經費來不及編列進明年預算中，財源的確很頭痛。

此外，市議員陳世榮關心教育支出佔總預算比例下降趨勢，侯友宜說明，教育經費支出並未減少，甚至有增加，整體來看是因為總預算增加造成比例變少，教育預算會再檢討適度做調整。

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