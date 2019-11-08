秋冬遊補助 新北再獲4千萬

新北市十一月中旬起進入秋冬旅遊旺季。（觀旅局提供）

2019-11-08 05:30:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕交通部觀光局補助各縣市的「秋冬遊住宿優惠」，新北市第一波四千萬元不到兩個月就申請一空，近日申請第二波補助四千萬元獲准，即日接受住宿遊客申請；新北市觀光旅遊局也與轄內旅遊業者合作，向台中的民眾招手，把握這波補助到新北看燈、泡湯（見圖，觀旅局提供）。

新北市觀光旅遊局長張其強說，十一月中旬起，新北歡樂耶誕城、新北溫泉節等多項熱門活動陸續登場，包括境內旅宿業、伴手禮及觀光工廠等，超過六十家新北市觀光業者，昨天首度以「大型媒介會」的方式走出新北，與台中市超過百家旅行社業者面對面交流，鎖定中部地區民眾，主打秋冬假期，到新北看燈、泡湯、賞美景、嚐美食。

張其強說，市府鎖定國民旅遊市場，推出許多優惠方案，中部地區民眾可以接洽當地的旅行社，揪團玩新北、住新北。

在地特色產品 明有展售會

〔記者周湘芸／新北報導〕「二○一九金好禮山海祭」展售會今年匯集近卅件在地特色產品，明（九）日在新北市金山中山溫泉公園登場，包括三芝茭白筍鮮肉包、石門繽紛果露寒天石花凍飲、坪林包種茶糖及金山炭烤拔絲地瓜片等，還有銅板價的「限時搶購」、「全民估價王」及「趣味問答」。

新北市經發局副局長黃碧玉表示，今年七至九月共辦理十場地方創生共識會議，邀集在地店家、商圈協會及農漁會代表等開發改良具地方特色的伴手禮，並規劃伴手禮展售活動，希望藉由包裝行銷，推廣各地獨有的特色資源。

活動詳情可至經發局網站或「來趣新北金發局」粉絲專頁查詢。

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