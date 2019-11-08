全國首座 新北蓋複合銀髮園區

新北市長侯友宜（左四）昨天表示，新北市的老年人口逐年增加，為了妥善照顧長輩，市府從「醫、動、養」三方面著手，打造新北成為老人樂活環境。（記者翁聿煌攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天表示，新北市的老年人口逐年增加，為了妥善照顧長輩，市府從「醫、動、養」三方面著手，第一是增加醫療院所，預計三年內增加兩千張病床數並在偏鄉增設「智能衛生所」，第二是推動「動健康二．○」，增設分齡共融遊戲區，第三是打造台灣首座「銀新未來城」，同時滿足銀髮族的食、衣、住、行、育、樂等生活需求。

興建「銀新未來城」 食衣住行育樂全包

衛生局長陳潤秋指出，新北市將參考新加坡的發展模式，規劃以公辦民營方式興建「銀新未來城」，預計明年招商，在二○二一年開工、二○二五年啟用，將成為全台灣「醫、動、養」的典範。

有托幼托老診所餐飲 也有喘息服務

她指出，規劃利用三重區碧華國中遷校後的三公頃舊校區興建「銀新未來城」，低樓層有托幼托老中心、多科別的診所、藥局、復健、居家護理、長照據點等，並有停車場、餐飲、百貨、運動中心；中樓層是住宿式長照機構、跨世代住宅；高樓層提供家屬喘息住宿服務、多功能教室及生活保健室等，頂樓層規劃為空中花園、露天舞台、電影院，提供一般民眾使用，也支援鄰近社區的生活需求，是一座創新的多功能複合式青銀社區，讓銀髮族的食、衣、住、行、育、樂一次滿足。

侯友宜昨天參加「銀浪新創力國際週」高峰會，他說明打造新北市成為老人樂活環境的完整構想，表示新北市已是高齡化都市，讓老人家健康、開心是他的目標，他從副市長任內就推動老人共餐、動健康、社區老人關懷照顧據點，透過科技及創新來改變和成長。

侯友宜：3年增加兩千張病床數

在醫療資源方面，侯友宜表示，過去中央忽視新北市的需求，大型醫院集中在台北市，土城醫院明年即將啟用，引進長庚醫院的醫療資源，市府還要擴建新北聯合醫院的板橋院區，並在三重、蘆洲地區規劃中大型醫院，預計三年內讓新北市增加兩千張病床數，偏鄉衛生所智能化、達到遠距醫療功能，讓偏鄉長輩的就醫權益不受影響。

分齡共融遊戲區 今年增設24座

他並說，市府也推動「動健康二．○」，今年在社區增設廿四座「分齡共融遊戲區」，明年度預定增設四十座，提供長輩更多及適合的運動健身器材，訓練更多的「不老志工」，進駐各社區關懷照顧據點，指導老人家「愈動愈健康」。

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