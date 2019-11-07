林飛帆：韓國瑜口號沒一項兌現

2019-11-07 05:30:00

〔記者林欣漢、吳正庭／綜合報導〕民進黨副秘書長林飛帆昨天陪同新北市第十二選區立委參選人賴品妤到汐止掃街拜票，針對國民黨總統提名人韓國瑜提出「新三民主義」批評蔡政府，林飛帆表示，他敬佩韓國瑜可以想到這麼多口號，滿有創意的，但從太平島挖石油、愛情摩天輪、F1賽車、邀阿諾來台灣等政見，口惠而實不至，「他過去喊出來的口號，哪一個兌現過？沒有一項是做到的。」

口號有夠多 敬佩有創意

林飛帆認為，青年政策、社會住宅等議題值得討論，但不該隨意拋出口號或預設立場，過去的競選承諾是否履行實踐，都要攤開檢驗，韓國瑜的信用額度已經用完，選民自有判斷。

此外，萬里出身的前行政院長賴清德將出任賴品妤的競選總部主委，可望拉抬選情。

另一方面，國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍與第一選區立委參選人洪孟楷昨天召開北海岸聯合觀光政見記者會，兩人一起搭乘飛行傘，飛上四百多公尺高空，直呼山海美景令人難忘。

國民黨金門縣黨部昨天表示，立委陳玉珍與縣議員李應文已完成黨內參選立委登記作業，八日至十日晚間將辦理民調，十一日公布結果，目前民進黨、新黨與親民黨尚未推出人選。

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