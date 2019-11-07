新北環保兩用袋 公益系列開賣

環保局推出第二波超可愛「公益系列」限定版環保兩用袋。（環保局提供）

2019-11-07 05:30:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市即日起推出第二波可愛「公益系列」限定版環保兩用袋，以貓、狗為主題設計五款圖樣，在新北境內統一、全家、萊爾富、ＯＫ超商等四大連鎖超商的兩千多家門市販售，並以「彩蛋式」不同款式、不定點限量發售，售完為止。

環保局說明，其中「丟垃圾不難過 丟了我我難過」、「亂丟我 我會受傷」及「丟垃圾 不要丟我」等三款替寵物發聲，希望主人不要隨意棄養；「讓我當你 倒垃圾的鬧鐘」及「我想一直 陪你倒垃圾」，則是表達寵物不但是家中成員，更是好夥伴，出門倒垃圾時，不妨帶著毛寶貝一起散步。

環保局循環資源科科長蔣本芝說，九月市府與國立台灣藝術大學合作，首次將環保文創「垃圾話」應用於環保兩用袋，第一波「幹話系列」受到熱烈回響，即日起可買到第二波「公益系列」兩用袋。

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