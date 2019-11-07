板橋水管爆裂 24里停水

新北市長侯友宜（左五）昨天視察板橋水管破裂處，要求台水調派廠商搶修、交通局規劃替代道路。（水利局提供）

2019-11-07 05:30:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口，昨天驚傳水管爆裂，附近道路暫時封閉，板橋區共三十二個里停水或減壓供水，估計影響七千五百戶用水，預計今日下午兩點恢復路面及逐漸供水。市長侯友宜昨天視察，要求台水調派廠商搶修、交通局規劃替代道路、警察局實施道路交通疏導及管制。

水利局水利行政科長黃寶億表示，台水初步研判，因老舊管線加上重車輾壓造成水管破裂，詳細原因仍要開挖後找出漏水點才能釐清。

8里減壓供水 7500戶受影響

停水範圍包括板橋區香雅里、自立里、自強里、光榮里、社後里、華福里、鄉雲里、華興里、華貴里、華東里、福丘里、民權里、建國里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、流芳里、湳興里、新興里、信義里、挹秀里、漢生里、民安里共二十四個里；減壓範圍包括香社里、國光里、公館里、港德里、港尾里、新生里、金華里、中正里共八個里，總計影響約七千五百戶用水。

台水公司在板橋設置六處臨時供水站，包括府中行政園區、接雲寺、板橋派出所旁、板橋第二運動場、新北市立圖書館與華東公九公園等。

新北市板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口，昨天驚傳水管爆裂，附近道路暫時封閉，共影響七千五百戶用水，台水開挖搶修。（水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法