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新北林口國際媒體園區 年底決標簽約
2019-11-07 05:30:00
〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口影視城第一期完工後，吸引民視等媒體產業進駐，第二期位於林口A9捷運站與三井outlet間的「國際媒體園區」，面積達九．三公頃，將引進媒體、影視、電競娛樂等產業，投資金額約一四二億元，創造三千六百個就業機會，預計今年底決標完成簽約。
投資142億 創造3600個就業機會
市府二○一二年將林口定位為影視發展據點，推動「新北影視城計畫」，規劃三階段開發，其中第一期「影視旗艦區」吸引民視設置林口總部，共投資約卅五億元；第二期今年九月公告招標，預計十一月底截止，並於年底前完成簽約；第三期將開發林口工一工業區的「影視育成及支援區」，目前進行重劃工程，未來將結合電子資通訊與智慧製造等產業，預計二○二二年啟動招商。
第二期預計11月底截止招標
經濟發展局說明，「林口國際媒體園區」地上權期限為五十年，權利金底價為十九．七億元，投資金額預估一四二億元，全區土地劃分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ區，廠商可投標多個基地。
經發局表示，市府二○一三年引進日本三井不動產在林口投資大型outlet，隨著公共建設完善與捷運機場線通車，林口成為國際型商業生活圈；此外，新北市擁有雄厚的資通訊產業能量，不論設計或製造，都能成為發展影視產業的重要元件。