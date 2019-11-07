為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

新北林口國際媒體園區 年底決標簽約

林口國際媒體園區全區土地劃分為四塊，最多可有四家廠商得標。 （新北市政府經發局提供）

林口國際媒體園區全區土地劃分為四塊，最多可有四家廠商得標。 （新北市政府經發局提供）

2019-11-07 05:30:00

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口影視城第一期完工後，吸引民視等媒體產業進駐，第二期位於林口A9捷運站與三井outlet間的「國際媒體園區」，面積達九．三公頃，將引進媒體、影視、電競娛樂等產業，投資金額約一四二億元，創造三千六百個就業機會，預計今年底決標完成簽約。

投資142億 創造3600個就業機會

市府二○一二年將林口定位為影視發展據點，推動「新北影視城計畫」，規劃三階段開發，其中第一期「影視旗艦區」吸引民視設置林口總部，共投資約卅五億元；第二期今年九月公告招標，預計十一月底截止，並於年底前完成簽約；第三期將開發林口工一工業區的「影視育成及支援區」，目前進行重劃工程，未來將結合電子資通訊與智慧製造等產業，預計二○二二年啟動招商。

第二期預計11月底截止招標

經濟發展局說明，「林口國際媒體園區」地上權期限為五十年，權利金底價為十九．七億元，投資金額預估一四二億元，全區土地劃分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ區，廠商可投標多個基地。

經發局表示，市府二○一三年引進日本三井不動產在林口投資大型outlet，隨著公共建設完善與捷運機場線通車，林口成為國際型商業生活圈；此外，新北市擁有雄厚的資通訊產業能量，不論設計或製造，都能成為發展影視產業的重要元件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

新北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播