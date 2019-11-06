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首頁　>　新北市

十二強棒球賽「台日大戰」 明晚直播派對集氣啦

2019-11-06 05:30:00

〔記者周湘芸、林欣漢／綜合報導〕世界十二強棒球錦標賽的「台日大戰」於明晚（七日）六點登場，新北市政府在板橋第一運動場架設三百吋大螢幕，搭配體育主播現場主持，邀請球迷點燃棒球魂，集氣為台灣隊拚贏日本，現場將發放雞排、加油棒及摸彩券等好康；另外，基隆市政府也在七日晚上六點半，在基隆火車站南站廣場辦理Live直播，邀請民眾為台灣隊加油。

新北基隆邀球迷來加油

新北市體育處表示，台日大戰直播派對，讓無法親臨棒球場的球迷也能為台灣隊加油集氣，在板橋第一運動場有新北市成棒隊組成的棒球九空格體驗活動、多樣式胖卡美食，前一千名參加指定IG打卡活動者，可免費領取加油棒一組和摸彩券一張，其中前兩百名再加碼贈送雞排一份。

另外，在明晚六點前，只要在新北運動聚點粉絲團活動貼文留言TAG揪好友看球賽，就能參加世界賽十二強周邊商品抽獎。

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