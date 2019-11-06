高齡不是老化！ 700爺奶「舞」動活力

副總統陳建仁（中）表示，透過樂齡活動不僅呈現地方特色，還看見老中青同台表演，展現出樂齡的精神。（記者邱書昱攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕由衛福部舉辦的「阿公阿嬤健康活力SHOW」活動，昨天在新北市板樹體育館舉行總決賽及頒獎典禮，來自全國、離島的隊伍參賽，共廿隊、近七百位長者，選手的總歲數合計五萬一七二三歲，最後由台中南區隊奪冠；副總統陳建仁為長輩們掛上獎牌，他大讚演出呈現各地特色，老中青同台表演展現樂齡的精神。

全國舞蹈賽 陳建仁讚展現樂齡精神

這項競賽從二○一一年起舉辦，提供表演、舞蹈競賽平台鼓勵長輩外出運動，長輩們自製舞台道具，像客家人居多的台中市東勢常見的香蕉樹、原住民的小米，也有人把資源回收的寶特瓶加上彩色的珠子，身體運動之餘也動腦發想。

桃園市蘆竹區蘆竹長照太鼓班團隊聯繫人游小姐說，部分長者患有失智或行動不便，透過競賽讓長者有運動的動能，社工師也在動作中增加肌力訓練，鼓勵長照機構的長者走出戶外接觸人群。

陳建仁看見活力十足的長輩們非常開心，他說，台灣高齡化已是趨勢，但高齡不是老化，還是能夠非常有動力、健康，透過活動讓左鄰右舍呼朋引伴，不但感情越來越好，還能健康高齡。

衛福部次長薛瑞元表示，衛福部自二○一七年起推動「長期照顧十年計畫二．○」政策，透過各政府部門間的合作做好資源整合，成立「一九六六長照服務專線」，提供民眾快速、方便取得長照服務，以人為中心、以社區為基礎的多元、整合連續性服務，落實在地老化的目標。

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