吳秉叡辦登山活動 蘇貞昌力挺子弟兵

2019-11-04 05:30:00

〔記者陳心瑜、邱書昱、俞肇福／綜合報導〕新北市民進黨籍立法委員吳秉叡昨天在新莊青年公園舉辦登山活動，行政院長蘇貞昌到場力挺子弟兵，他推薦吳秉叡是資深又認真的好立委，他當過兩次行政院長，前總統陳水扁時代因為朝小野大，各項政策難以推動、非常辛苦，呼籲民眾票投民進黨，讓蔡英文總統連任、國會席次過半，蔡英文才能夠持續推動各項改革。

另外，台灣民眾黨主席柯文哲昨下午到三重區為黨籍立委參選人李旻蔚輔選，他呼籲支持認真做事的在地年輕人，誇獎李旻蔚畢業後就是父親、市議員李余典的得力助手，年輕有幹勁，對公共事務熟悉，是最合適的立委人選。

李旻蔚因為懸掛和蔡英文總統合照的看板，遭民進黨新北市黨部怒斥「混淆民進黨支持者認知」，她澄清說，看板是支持者自行製作的，有支持者表示總統支持蔡英文，立委選舉支持年輕人，她是三重在地女兒，會積極爭取選民認同。

連江縣民進黨籍立委提名人李問，前天揹著大氣球參加馬祖國際馬拉松跑完廿一公里，他表示，透過揹氣球徒步環島與跑馬拉松，凸顯馬祖旅遊特色，投入立委選舉以來，感受到鄉親熱情，當選立委後一定會把鄉親的意見落實為政見並具體實踐。

國民黨總統提名人韓國瑜將於十一月卅日飛抵馬祖南竿鄉，參加他和國民黨連江縣立委提名人陳雪生競選總部成立大會，陳雪生將場地選在介壽濱海公園並舉辦園遊會。

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