台灣裙襬搖搖LPGA 城市科大為女將加油

台北城市科技大學休閒事業系動員450位學生到場，為台灣女將加油，聲勢浩大。

2019-11-04 05:30:00

（台北訊）集合女子高爾夫五大賽冠軍好手於一堂的2019台灣裙襬搖搖LPGA 高球賽，台北城市科技大學休閒事業系動員450位學生到場，為台灣女將加油，聲勢浩大。

台灣裙襬搖搖LPGA 高球賽每年都是國內最盛大的運動賽事之一，今年參賽陣容更為堅強，在裙襬搖搖高球基金會會長王政松力邀之下，城市科大董事長鄭逢時號召450名休閒系學生，到場觀賞這場大賽，為台灣女將加油，尤其是就讀城市科大的兩名參賽選手陳萱和李欣。

帶隊前往美麗華球場的休閒系主任陳寅全表示，這是很好的機會，讓一至三年級9個班級的學生能實際走進高爾夫球場，了解一場大型賽事的運作，以及週邊配合的設施與活動，還能近距離欣賞世界頂尖女子高爾夫選手的球技。

這些學生裡，大多是第一次走進高爾夫球場，對於球場內的設施感到新奇，包括高球名將曾秀鳳丶職棒名將曹竣崵丶女籃神射手傅姿伶在內的導師群，帶領各班學生觀摩賽事，適時講解，讓學生此行收穫滿滿。

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