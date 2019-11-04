中和土地公文化季 侯友宜「一次就聖筊」

2019-11-04 05:30:00

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市「中和土地公文化季」昨天在中和公園舉辦，共有來自全台的五十尊福德正神的神像，各被安奉在三輪車上，再由車夫繞行中和南勢區，沿途提供三千份土地公餅發給民眾吃平安。市長侯友宜到場擲筊，第一筊就擲出聖筊，他笑說，這都是市民的福氣，也代表土地公要他認真做事，「不認真做事情，會被打屁股。」

連續第八年舉辦的中和土地公文化季，儘管飄著細雨，仍吸引許多民眾參加，現場安排舞龍舞獅暖場，周邊攤位也有闖關活動、麻糬DIY、擲筊比賽拿手機等。侯友宜敲響起馬鑼，象徵遶境啟航。

侯友宜表示，在地的每一位里長就像土地公，「神要拜、人也要誠懇做事情」，市政團隊會尊崇土地公的精神，一步一腳印做好事情。

另外，對於國民黨總統提名人韓國瑜拋出「就學貸款降低或免除利息」政見，侯友宜昨天受訪說，每個候選人都有自己的想法與做法，他都尊重，學貸免利息如何做得更細膩、到位、可行，大家可以集思廣益， 共同努力幫助年輕人減輕負擔。

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