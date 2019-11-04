新北首家「運動聚點」 明試營運推優惠

第一家「新北運動聚點」森林跑站位於板橋第一運動場內，以打造「跑者的第二個家」為經營理念。（記者賴筱桐攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府近年推廣「動健康」，今年起運用閒置及公益回饋空間打造「新北運動聚點」，包括體適能中心、韻律教室及飛輪教室等，目標是四年內完成十六處，全市首家「新北運動聚點」、位於板橋第一運動場的「森林跑站板橋館」即將啟用，市長侯友宜參觀並體驗課程，也和藝人吳鳳合體直播，推廣運動健身的好處。

50元可使用設施 另有新手暢遊14天活動

「森林跑站板橋館」從明天（週二）起試營運，推出優惠方案，平日下午兩點至四點，新北市民憑身分證件，只要五十元就能使用肌力教室設施（不含淋浴寄物），並推出新手暢遊十四天活動，十一月四日前報名體適能或肌力課程，享早鳥預購價八八八元，十一月五日至十一月三十日報名課程可享優惠價九九○元。

都會區小型運動中心 4年至少完成16處

侯友宜指出，新北市將興建十六座國民運動中心，目前已有十三座完工，民眾對於小型運動中心有迫切需求，將利用都會區一百坪至三百坪的閒置或公益回饋空間，與健身運動業者合作設立「新北運動聚點」，創造雙品牌效益，由市府出租場地，業者提供營運經營，兩者互利，規劃體適能中心、韻律教室及飛輪教室等，目標是四年內至少完成十六處，營造多元友善的運動環境，將新北打造為運動城市。

「森林跑站板橋館」負責人蔡宜玫表示，以「打造跑者的第二個家」作為經營理念，空間佈置以森林的綠色系及陽光的黃色系為主，引進運動風險檢測儀器，民眾檢測後由專業教練開立建議的運動處方，再搭配適合的個人化訓練課程，也提供輕食、運動防護及淋浴寄物等服務，並與萬金石馬拉松合辦訓練營，展售周邊商品。

不過，外界質疑市府與業者合作廣設小型運動中心，功能與坊間的健身房重疊，可能產生與民爭利情況。對此，市府體育處長洪玉玲表示，坊間的健身俱樂部大多採取會員制，「新北運動聚點」是比照運動中心的營運及收費方式，並提供公益時段與市民優惠方案，兩者的屬性、客群不同，讓民眾各取所需，希望良性競爭，共同帶動運動人口成長。

新北市長侯友宜（中）與藝人吳鳳（左）共同參觀並體驗「新北運動聚點」的課程。（記者賴筱桐攝）

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