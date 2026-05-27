網媒稱無人機晶片來自中國 雷虎控「抹紅」提告求償5000萬

有網路媒體報導，雷虎科技承製陸軍司令部第十軍團的「訓練用自殺式無人機」及第六軍團的「沉浸式訓練型無人機」，被查出使用「CHN」導航晶片，雷虎科技發出律師函指控該媒體編撰故事抹紅。（示意圖）

有網路媒體報導，雷虎科技承製陸軍司令部第十軍團的「訓練用自殺式無人機」及第六軍團的「沉浸式訓練型無人機」，被查出使用「CHN」導航晶片，致國軍「商規軍用」無人機遭紅色供應鏈吞噬。對此，雷虎科技委由律師李秉錡發出律師函強調，雷虎科技已將「原產地證明書」及完整供應鏈溯源文件完整提交採購機關審查，並無使用中國零件，並指控該媒體編撰故事抹紅，將提出違反證券交易法刑事告訴及民事求償5000萬元。

李秉錡及江佩蓁律師函指出，這些報導不僅危害社會大眾對我國軍工產業的信心，更影響雷虎科技股價，損害公司名譽，為維護我國軍工產業健康發展，捍衛雷虎科技名譽及眾多股東權益，已委託律師對散布謠言媒體業者，提起違反證券交易法等刑事告訴，並向該業者求償5000萬元。

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律師函指出，這些報導出自於「鉅聞天下」，屬「好好聽文創傳媒股份有限公司」旗下新聞網，而該公司現任董事長潘祖蔭，曾任旺旺中時媒體集團副總裁、中天電視董事長兼總經理。

律師函表示，「鉅聞天下」在未向雷虎科技查證前，即於27日0時1分許，利用凌晨無法立即回應機會，發布獨家新聞，指雷虎科技交付給陸軍司令部的無人機產品使用中國製晶片，並搭配「賴清德政府宣示打造無人機『非紅供應鏈政策』驚傳大破功！」等文案，抹紅雷虎科技，企圖影響雷虎股價，污名化我國軍工產業。

律師函說，雷虎科技獲知後即於27日8時58分發布重訊，澄清交付陸軍司令部驗收的「訓練用自殺式無人機」，是採用全球前十大半導體巨擘、歐洲民主陣營指標廠商「意法半導體」所研發、設計及生產的飛控核心晶片，該晶片的官方「產地證明書」明確標示產品產地為法國，已將「原產地證明書」及完整供應鏈溯源文件完整提交採購機關審查，並無使用中國零件。新聞提及企圖掩飾產地、磨除痕跡，是故意誤導民眾，這是業界保護智慧財產的慣用作法，絕無以此推論晶片產地之理，且國防部仍在依法定程序驗收，並無新聞所稱「當場判定驗收不合格」。

雷虎科技委由律師李秉錡發出的律師函。（記者王定傳翻攝）

雷虎科技委由律師李秉錡發出的律師函。（記者王定傳翻攝）

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