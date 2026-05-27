蘇巧慧：沒有核安核廢無解 就沒資格用核能

民進黨新北市長參選人蘇巧慧受訪。（記者翁聿煌攝）

輝達總裁黃仁勳今在台北市北士科開會員大會，強調輝達需要更多電力，國民黨新北市長參選人李四川表態支持核電，並問對手蘇巧慧支不支持，蘇巧慧表示，沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能，未來如果有解決的方法，全民又有共識再來討論。

蘇巧慧今天參加台灣區水管工程工業同業公會會員大會，她表示，其實現在討論的是變電所的問題，而不是電力的問題，她想就像是新北市使用翡翠水庫的水，可是要使用翡翠水庫的水，一定也要有板新水廠的設備及加壓系統，才能夠讓翡翠水庫的水到新北市，讓市民來用，所以如果沒有變電所，電力就沒有辦法傳送到，不只影響輝達，其他地方的發展也會受到影響。

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她指出，電力傳輸是整個電力穩定非常重要的一部分，她也非常重視，所以在她任內，就推動了新莊西盛變電所室內化，也推動了超高壓電塔、高壓電桿的地下化，這些工程都非常的重視，也希望未來持續來推動。

媒體也問蘇巧慧，總統賴清德27日提出18項婚育家庭福利，對手李四川講國民黨也有提出，另外他還點名蘇巧慧不要反對財劃法，蘇巧慧說她從來沒有反對財劃法修法，她反對的是傅崐萁版本的財劃法，讓台北市的人均變成新北的兩倍，這點從來沒有看過國民黨的市長候選人出來抗議過。

她表示，新北市人口這麼大，所需要的是這麼的多，所以只要能夠做的，都會在各方面全力來爭取，她很感謝其實在黨籍縣市長參選人以及立委的共同支持下，給中央許多意見，賴總統及卓榮泰院長也都參考大家的意見，所以推出了18項的育兒福利政策，大家一起來打造溫暖，對孩子好、對家庭好的社會環境。

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