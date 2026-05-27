中和昨又發生毒駕案 新北檢訊後聲押毒駕男

警方在蔡嫌身上搜出毒咖啡包殘渣袋。（資料照）

蔡姓男子昨晚騎乘微型電動二輪車，行經新北市中和區連城路時，因形跡可疑，被警方盯上，蔡男拒檢加速逃逸，最終因自摔而被壓制，經毒品唾液快篩檢測，呈現4種毒品陽性反應；新北地檢署訊問蔡男後，認為他涉犯刑法不能安全駕駛等罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施之虞，今日向法院聲請羈押。

警方調查，無業的23歲蔡嫌住在永和區，昨晚8時許，他騎微型電動二輪車，行經中和連城路時，左右搖晃、逆向行駛、形跡可疑，巡邏員警見狀上前攔檢，蔡嫌反而催油門加速逃逸，多次闖紅燈四處亂竄，警方在後方尾隨，蔡嫌最後失控自摔，旋即被員警及熱心民眾壓制。

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警方指出，盤查過程中，蔡嫌神情恍惚且對答語無倫次，經實施毒品唾液快篩，結果呈現依托咪酯、愷他命、安非他命及甲基卡西酮陽性反應，另查獲毒咖啡包殘渣袋3包，隨後逮捕帶回派出所偵辦，警詢後依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移送檢方偵辦，針對毒駕部分，依道路交通管理處罰條例規定製單舉發，並當場移置保管車輛。

檢方訊問後認為蔡嫌涉嫌重大，且已有逃亡事實，亦有反覆實施犯罪之虞，而有羈押必要。

新北檢表示，近來毒駕案件頻傳，檢方已就多件重大毒駕案聲請羈押獲准，將持續依高檢署指示，落實高檢署「全國毒駕專案」執法方針，結合警察機關強力查緝毒駕，對於漠視公共安全的毒駕行為，必依法從嚴從重追訴，絕不寬貸，以期杜絕毒駕風氣漫延，守護國人交通安全及社會安寧。

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