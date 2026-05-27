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    首頁 > 新北市

    驚人！新北3天就逮130件毒駕 狂所長3小時抓3毒蟲

    2026/05/27 13:47 記者徐聖倫／新北報導
    海山警分局在新北大橋下逮捕毒蟲，起獲依托咪酯。（記者徐聖倫翻攝）

    海山警分局在新北大橋下逮捕毒蟲，起獲依托咪酯。（記者徐聖倫翻攝）

    毒駕頻釀重大傷亡，新北市警局祭鐵腕！24至26日啟動首波「雷霆掃蕩專案」，3天出動742人次警力，瘋狂查獲130件毒駕案，並溯源逮獲68名毒犯，其中4名累犯直接遭羈押。市長侯友宜為此力挺，特批動用2000萬元第二預備金，全面增購毒品唾液快篩試劑，展現「毒駕零容忍」決心。

    ​專案期間各分局各顯神通，最猛的當屬新店分局深坑派出所長張伯榮。張員昨上午帶隊巡邏，先在7時許於北深路查獲54歲林姓毒駕騎士，20分鐘後又在平埔街活逮60歲陳姓毒駕男；沒想到9時許巡經北深路一段時，又抓到47歲黃男毒駕，3小時內連逮3人，且3名毒蟲皆為無照駕駛，效率驚人。

    ​此外，昨晚海山警分局也在新北大橋下，攔獲一名關大燈、瘋狂蛇行的劉姓騎士。劉男因神情慌張遭警施以唾液快篩，果真呈現安非他命與依托咪酯雙重陽性反應，當場被搜出喪屍煙彈與安毒殘渣袋，警詢後依法送辦。

    ​新北市警察局長方仰寧強調，毒駕嚴重危害用路人安全，後續將持續啟動二、三階段高強度緝毒，結合科技偵查全力「查毒駕、斷毒源」，絕不姑息。

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    海山警分局逮捕毒蟲並抄出安毒殘渣袋。（記者徐聖倫翻攝）

    海山警分局逮捕毒蟲並抄出安毒殘渣袋。（記者徐聖倫翻攝）

    深坑分駐所超狂所長張伯榮3小時連逮3毒蟲。（記者徐聖倫翻攝）

    深坑分駐所超狂所長張伯榮3小時連逮3毒蟲。（記者徐聖倫翻攝）

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