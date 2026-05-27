熱浪來襲！新北市啟動高溫機制 籲民眾防熱傷害

熱浪來襲，新北市列入高溫橘色、黃色警戒區，新北市政府災害應變中心啟動訪熱機制，出動灑水車降溫，呼籲市民防暑預防熱傷害。（記者吳仁捷翻攝）

中央氣象署發布高溫特報，新北市也列入高溫資訊的橙色、黃色燈號警戒區，新北市政府啟動高溫機制，災害應變中心EOC呼籲民眾防暑、預防熱傷害；中央氣象署也呼籲民眾避免戶外活動，必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，關懷老人、小孩、慢性病、戶外工作及運動者，遠離高溫。

時序入夏，極端氣候考驗緊接而來，27日全台多地飽受烈日炙烤，中央氣象署針對新北市發布橙色燈號警戒區，將出現38度極端高溫出現的機率，另針對新北市等9縣市發布高溫橙色燈號，預估氣溫將連續3天飆破攝氏36度以上；市政府災害應變中心提醒市民，未來幾天高溫情況嚴峻，非必要盡量減少戶外活動必須外出，務必做好防曬、定時補充水分，並密切注意身體狀況，慎防熱傷害發生。

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新北市消防局長陳崇岳提醒，降低高溫帶來健康風險，市政府各區公所、社政單位已同步啟動「防熱應變機制」，針對轄內獨居長者、幼童、慢性病人、肥胖族群、服用特定藥物者及弱勢家庭等高風險族群，進行電話問安與物資安置，確保其遠離高溫環境，平安度過這波熱浪。

陳崇岳表示，高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱傷害，針對必須戶外工作或運動的民眾，雇主及主辦單位應提供充足的遮蔭休息區與飲用水，並適度調整工作時間以避開中午最炎熱的時段。

若待在室內應採取有效的物理降溫措施，如開啟冷氣、利用電風扇通風保持空氣對流，或使用冰袋定點冷敷等方式調節體溫。市府強調，防暑工作人人有責，請市民朋友隨時留意自身與身邊親友的健康狀態，如發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

若感到高溫炎熱，進入室內降溫，關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

熱浪來襲，新北市列入高溫橘色、黃色警戒區，新北市政府災害應變中心啟動訪熱機制，出動灑水車降溫，呼籲市民防暑預防熱傷害。（記者吳仁捷翻攝）

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