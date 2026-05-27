新北永和毒駕！黑車左右晃、駕駛恍惚語無倫次 撞傷兩警逃逸

永和分局得和派出所2名員警攔查毒駕時，過程中遭到衝撞，所幸沒有生命危險，正全力追緝嫌犯下落。（資料照）

新北市永和警分局2名員警，今天（27日）早上9時許，在永和環河西路巡邏時，發現一輛黑色轎車左右搖晃，隨即上前攔查，過程中，警方對陳姓駕駛實施毒品唾液快篩時，陳男藉故返回車上拿手機，隨即踩油門衝撞2名員警後逃逸，而警方目前正全力追緝。

據了解，永和分局得和派出所許姓及江姓員警，今早執行巡邏勤務，行經永和環河西路二段時，發現一輛黑色轎車搖搖晃晃上前攔查，盤查過程中，陳姓駕駛精神恍惚且語無倫次，員警隨即對其實施毒品唾液快篩檢測。

請繼續往下閱讀...

據知，就在等待毒品快篩檢測結果期間，陳男自稱手機沒電，要返回車上將手機充電，但坐上駕駛座後，隨即踩油門加速，員警見狀上前逮人，但仍遭駕駛衝撞後逃逸，2員警受到擦挫傷，所幸沒有生命危險，已自行前往醫院就醫。

據指出，陳男毒品快篩檢測結果呈依託咪酯陽性反應，警方已擴大調閱監視影像，正全力追緝中。（12:55更新）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

2名員警遭到毒駕衝撞受傷。（記者陸運鋒翻攝）

員警盤查過程中，遭到毒駕衝撞受傷。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法